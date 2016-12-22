Песков сообщил о поднятой Путиным теме мировой для «Системы» и «Роснефти»

На встрече президента с бизнесменами затрагивалась тема мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью», сказал Песков. Он подтвердил, что Путин говорил фразу о том, что Сечин и Евтушенков «не успеют сесть и договориться»

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В ходе неформальной части встречи президента с бизнесменами в Кремле, прошедшей в четверг, затрагивалась тема мирового соглашения между АФК «Система» и нефтяной компанией «Роснефть», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, могу подтвердить, что Путин неоднократно говорил, что он поддержал бы мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью». Тема также затрагивалась и вчера на неформальной части [встречи]», — заявил он.

Песков также подтвердил, что накануне Путин действительно произнес фразу о том, что руководители АФК «Система» и «Роснефти» Владимир Евтушенков и Игорь Сечин «не успеют сесть и договориться». Как ранее рассказывал РБК один из участников встречи, президент отметил, что «надо расходиться, а Владимир Петрович [Евтушенков] и Игорь Иванович [Сечин] не успеют сесть и договориться».

«Это скорее прозвучало в достаточно свободной и шутливой атмосфере», — пояснил Песков, напомнив, что встреча была неформальной: на ней президент поздравил пришедших с наступающим Новым годом.

«А что касается, была ли встреча (глав двух компаний. — РБК), а если была, то как, [то] я не думаю, что мы не имеем права говорить за эти хозяйствующие субъекты. Я не могу вам говорить от лица руководителей этих хозяйствующих субъектов, это надо спрашивать у них, но фраза [Путина] такая действительно прозвучала», — подчеркнул пресс-секретарь.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил накануне РБК, что не знает, встречались ли главы двух компаний после разговора Путина с бизнесменами для разговора о ситуации вокруг АФК «Система».

В начале декабря «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали новый иск к АФК «Система». Компании потребовали возместить 131,6 млрд руб. убытков. Это, как заявили в «Роснефти», сумма дивидендов, которые «Система» вывела из «Башнефти» в период с 2009 по 2014 год за вычетом налогов. «Система» подала встречный иск на 330,5 млрд руб. В компании также заявили, что истцы пытаются довести ее до банкротства.

Первое дело по поданному еще в мае иску «Роснефть» выиграла. Арбитражный суд Башкирии в конце августа постановил взыскать с АФК «Система» 136,3 млрд руб. «Система» до конца 2014 года владела «Башнефтью», «Роснефть» настаивала, что при реорганизации «Башнефти» в 2014 году был нанесен ущерб.

5 сентября Путин уже говорил, что рассчитывает на мировое соглашение между двумя компаниями.