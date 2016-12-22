МТС выплатила АФК «Система» дивиденды по ранее арестованным акциям

МТС выплатила АФК «Система» дивиденды на пакет, с которого сняли ограничения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Общая сумма выплат за 2016 год и первое полугодие 2017 года составила 16,5 млрд руб.

26 декабря АФК по постановлению приставов были отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций ПАО «МТС», 100% акций АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций АО «БЭСК».

Это произошло в рамках мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и Республикой Башкортостан, которое было достигнуто 22 декабря и утверждено 26 декабря.

Арбитражный суд Башкирии летом арестовал эти активы и доходы по ним в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти». Компания требовала от «Системы» 170,6 млрд руб. в качестве компенсации убытков от реорганизации «Башнефти» в 2014 году. В августе суд удовлетворил иск частично, снизив сумму требований до 136,3 млрд руб. Достигнутое соглашение подразумевает отзыв взаимных претензий.

До конца марта «Система» должна выплатить «Роснефти» 100 млрд руб., из них 20 млрд руб. не позднее 29 декабря. По итогам третьего квартала на счетах «Системы» было 20,4 млрд руб. Еще 11,8 млрд руб. были заблокированы — в эту сумму входили дивиденды от МТС и компании БЭСК, арестованные по требованию «Роснефти».