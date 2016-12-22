В АФК «Система» допустили продажу «Детского мира» до конца года

Сделка по продаже пакета АФК «Система» в «Детском мире» может быть закрыта в 2018 году, сообщил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Принципиальная договоренность есть. Она может быть в этом году, может быть в начале следующего», — заявил Евтушенков. С кем именно достигнута договоренность, он не уточнил.
На новостях о сделке акции АФК «Система» на Московской бирже по состоянию на 15:50 мск выросли в цене на 5,44% до 8,19 руб, «Детского мира» — на 3,29%, до 92,8 руб.
АФК «Система» принадлежат 52,1% акций «Детского мира». Евтушенков в августе заявил о готовности корпорации продать контрольный пакет в «Детском мире» без сохранения миноритарного пакета. Он тогда заявил, что на покупку доли корпорации уже есть семь претендентов, однако не назвал их.
Как сообщал в сентябре «Коммерсантъ», акции может купить сенатор Сулейман Керимов.