«Система» Евтушенкова высвободила из-под залога «Детский мир»

АФК «Система» привлекла 15 млрд руб. у банка «Открытие» на три года. Это позволило корпорации рефинансировать кредит Газпромбанка и РФПИ и высвободить из-под залога 52% «Детского мира», которые она может продать

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

АФК «Система», подконтрольная Владимиру Евтушенкову, подписала соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие», в рамках которого привлекла кредит в размере 15 млрд руб. на три года — до июля 2021 года, говорится в сообщении корпорации, поступившем в РБК. Кредит предоставлен без залога, подчеркивается в сообщении.

С помощью этого соглашения и 5 млрд руб. собственных средств «Система» завершила погашение кредита перед Газпромбанком на 40 млрд руб., организованного РФПИ. Еще 20 млрд руб. «Система» погасила в первом квартале 2018 года, используя кредитную линию Сбербанка.

Газпромбанк и РФПИ предоставили АФК кредит в феврале 2018 года сроком на 180 дней для исполнения ее обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью» и «Роснефтью» (в конце 2017 года «Система» согласилась выплатить башкирской компании 100 млрд руб.). Обеспечением по этому кредиту стали 52,099% «Детского мира», принадлежащие «Системе». Теперь с этого пакета снят залог, следует из сообщения корпорации. «Привлечение кредита банка «Открытие» позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК «Система» пакета акций ПАО «Детский мир» (52,099%)», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям «Системы» Владимир Травков.

В конце мая председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков говорил, что корпорация рассматривает возможность продажи контрольного пакета «Детского мира». «Если честно говорить, жаба душит его [контрольный пакет] продавать, но не исключено», — сказал тогда он.

По его словам, на этот актив есть три претендента. «Если нас устроит премия за контроль, то, возможно, и продадим. Если нет, не будем спешить», — заметил бизнесмен.​