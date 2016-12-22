АФК «Система» заявила о готовности продать контроль в «Детском мире»

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что корпорация готова продать контрольный пакет в «Детском мире» без сохранения миноритарного пакета, передает «Интерфакс».

«Если будем продавать, то миноритарную долю не будем оставлять», — добавил Евтушенков. Он отметил, что на покупку доли корпорации в «Детском мире» уже есть семь претендентов, однако не назвал их.

В конце июля АФК «Система» взяла 15 млрд руб. у банка «Открытие» на три года. Это позволило корпорации рефинансировать кредит Газпромбанка и РФПИ и высвободить из-под залога 52% «Детского мира», которые она может продать.

РФПИ и Газпромбанк предоставляли кредит в размере 40 млрд руб. для погашения задолженности АФК «Система» перед «Башнефтью» и «Роснефтью» по мировому соглашению. Для этого корпорация оставила залог в виде 52,09% акций «Детского мира» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Таким образом, погашение АФК «Система» кредита высвободило «Детский мир» из-под залога. При этом в конце мая Евтушенков заявлял о возможности продажи контрольного пакета «Детского мира». «Часть не будем продавать точно», — говорил он.