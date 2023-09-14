«Коммерсантъ» узнал, кто может купить 14 российских ТЦ «Мега»

Принадлежащую шведской Ingka Centres сеть торговых центров «Мега», общей площадью 2,3 млн кв. м, может выкупить структура Газпромбанка, узнал «Ъ». Опрошенные газетой эксперты оценили сделку в $2,85 млрд без учета дисконта

Фото: Natalia Chernohatova / Ura.ru / ТАСС

Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку 14 торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centre, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, стороны уже могли достичь неких договоренностей.

Источники не уточнили структуру банка, претендующую на активы Ingka, однако, как отмечает газета, у Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости. Так, в феврале 2022 года «ГПБ Развитие активов» выкупило бизнес-центр «Бульварное кольцо» площадью 8,2 тыс. кв. м в центре Москвы. «Газпромбанк-Инвест» владеет торговым центром «Город Косино» в Москве, а также бизнес-центром Mezon Plaza в Санкт-Петербурге.

По словам президента Российской гильдии управляющих девелоперов Александра Шарапова, стоимость торговых центров «Мега» составляет $2,85 млрд без учета дисконта от 50%, который требуется для согласования сделки правительственной комиссией. Он отметил, что продажа активов также может включать опцион обратного выкупа.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов напомнил, что против Газпромбанка не вводились жесткие санкции ЕС и США, и банк может проводить расчеты за рубежом, что критически важно в случае с покупкой активов Ingka Centre. По его мнению, Газпромбанк может действовать в этой сделке в интересах стратегического инвестора или группы финансовых инвесторов.

Основной сложностью для покупателя торговых центров «Мега» станет заполнение пустующих площадей ушедших брендов и, в частности, главного якорного арендатора всей сети — IKEA, считает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. По словам Шарапова, суперрегиональные торговые центры площадью от 80 тыс. кв. м, к которым относятся и «Меги», в целом теряют популярность на протяжении последних лет.

Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою недвижимость в России в феврале этого года. Группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости, говорили собеседники РБК. По их словам, на тот момент шведы вели переговоры как минимум с двумя потенциальными покупателями.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, общая площадь принадлежащих компании торговых центров, по подсчетам «INFOLine-Аналитики», 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м.

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось, но еще не было начато строительство новых торговых центров. Доход от аренды Ingka Centers в России, по оценке Forbes, по результатам 2021 года составил $350 млн.

Справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее $5 млрд, говорил РБК генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но, учитывая дисконты, которые будут требоваться, цена в случае продажи может составить от $2,5–3 млрд, допускал он. Без учета дисконтов, исходя из доходов компании до пандемии COVID-19, когда они доходили до $900 млн в год, оценка всего комплекса объектов могла составить до $10 млрд, полагает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

В марте 2022 года, в ответ на начало спецоперации России на Украине, группа приостановила работу магазинов IKEA, а в августе окончательно прекратила продажу своих товаров. Она решила продать свои заводы в России, которые производили для IKEA пиломатериалы и мебельные фасады. Правительственная комиссии по согласованию сделок с иностранцами в феврале 2023 года одобрила эту сделку. При этом еще летом прошлого года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что IKEA не будет продавать торговую недвижимость.