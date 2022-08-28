WamS узнала о создании компании для национализации Gazprom Germania

Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность национализировать бывшую немецкую «дочку» «Газпрома» в краткосрочной перспективе, пишет Welt am Sonntag.

Gazprom Germania была переименована в Securing Energy for Europe (SEFE) и находится под опекой Федерального сетевого агентства. Холдинговая компания была образована из Veronika Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft и получила схожее с SEFE название — Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

Как пишет Welt am Sonntag, целью создания компании является «обеспечение надежности поставок в энергетическом секторе». Управляющими директорами стали два юриста из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.

Представитель Министерства экономики ФРГ подтвердил изданию, что ведомству известно о существовании компании. Она была создана в мае этого года «исключительно в качестве превентивной меры».

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