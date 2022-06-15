Bloomberg: Шольц отказался от национализации Gazprom Germania чтобы «не злить Путина»

Bloomberg узнал об отказе Шольца от национализации Gazprom Germania

По информации агенства, Шольц отказался от идеи полной национализации Gazprom Germania, боясь реакции российского президента и возможного прекращения поставок россиского газа

Фото: Paul Zinken / DPA / ТАСС

Немецкий канцлер Олаф Шольц решил отказаться от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania, поскольку счел, что национализация компании «может разозлить президента России Владимира Путина». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, на полной национализации Gazprom Germania наставал министр экономики Роберт Хабек, однако Шольц был обеспокоен реакцией Путина и что этот шаг может привести к прекращению поставок российского газа.

Кроме этого, источники Bloomberg уточнили, что правительство Германии намерено выделить до €10 млрд для «спасения» бывшего подразделения «Газпрома», которое оказалось под российскими санкциями.

«Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania и всех ее активах 1 апреля. 11 мая Россия ввела санкции против Gazprom Germania и ряда компаний, находящихся под ее управлением. Спустя сутки Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают газ. При этом он заверил, что рынок сможет компенсировать выпадающие поставки.

Указ об ответных мерах на санкции президент Владимир Путин подписал 3 мая. В документе говорилось, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств.

Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли ранее сообщала, что российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год.