«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму

Украинская компания объявила о передаче спора с Россией о выплате компенсации за потерянные ею активы на рассмотрение международного арбитража. Ранее руководитель «Укрэнерго» оценивал ее потери в Крыму не менее чем в $1 млрд

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма. В сообщении отмечается, что следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

В апреле 2018 года «Укрэнерго» направила официальный запрос о проведении переговоров властям России, которую компания обвинила в нарушении норм российско-украинского соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

«Если спор не будет урегулирован мирным путем, «Укрэнерго» сможет начать процедуру арбитражного разбирательства», — заявил тогда руководитель компании Всеволод Ковальчук. Из опубликованного 28 августа заявления «Укрэнерго» следует, что власти России на ее запрос так и не ответили.

«Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за этой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около $1 млрд», — написал в 2018 году Ковальчук на своей странице в Facebook.