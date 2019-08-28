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Baidu $181 (+73,64%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,4%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
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«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Украинская компания объявила о передаче спора с Россией о выплате компенсации за потерянные ею активы на рассмотрение международного арбитража. Ранее руководитель «Укрэнерго» оценивал ее потери в Крыму не менее чем в $1 млрд
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма. В сообщении отмечается, что следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

В апреле 2018 года «Укрэнерго» направила официальный запрос о проведении переговоров властям России, которую компания обвинила в нарушении норм российско-украинского соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

«Если спор не будет урегулирован мирным путем, «Укрэнерго» сможет начать процедуру арбитражного разбирательства», — заявил тогда руководитель компании Всеволод Ковальчук. Из опубликованного 28 августа заявления «Укрэнерго» следует, что власти России на ее запрос так и не ответили.

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«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым

«Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за этой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около $1 млрд», — написал в 2018 году Ковальчук на своей странице в Facebook.

31 июля 2019 года компания «Нафтогаз Украины» подала в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск о взыскании с России $5,2 млрд в счет компенсации потерь самой компании и ее «дочек» из-за перехода Крымского полуострова под контроль России.

В марте 2019 года «Нафтогаз» заявил, что трибунал признал принципиальную ответственность России за потерю компанией ее активов.

Ранее международный арбитраж принял решение взыскать с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка. В середине февраля международный арбитраж поддержал Приватбанк и аэропорт Бельбек в спорах с Россией — это стало третьей и четвертой победой украинских фирм по поводу крымских инвестиций.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Укрэнерго», Крым
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