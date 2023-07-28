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«Ъ» узнал о требовании «Газпром нефти» к покупателям нефтепродуктов

«Коммерсантъ»: «Газпром нефть» потребовала от покупателей раскрыть конечных потребителей
Компания требует раскрыть участников цепочек поставок и конечные пункты доставки топлива, приобретенного на бирже, отмечает издание. Требование выдвинуто на фоне усилий властей по борьбе с серым экспортом
BRENT BRENT $84,07 +0,35%
Газпром нефть SIBN ₽545,45 -0,06% Купить
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Газпром нефть» потребовала от покупателей ее нефтепродуктов раскрыть участников цепочек поставок и конечные пункты доставки продукции, приобретенной у компании через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое «Газпром нефть» разослала своим покупателям. Требование касается сделок за последние два с половиной месяца.

Запрос направлен в соответствии с правилами торгов, рекомендацией биржевого комитета ФАС и письмом биржи участникам торгов, объясняет «Газпром нефть». В случае отказа или непредоставления полной информации компания уведомит биржу «для оперативного рассмотрения вопроса о прекращении допуска к торгам» и рассмотрит возможность приостановки отгрузок, говорится в письме.

В сообщении СПбМТСБ от 21 июля содержалось напоминание о том, что реализуемый на бирже товар предназначен только для поставок на внутренний рынок. Уведомление было сделано на фоне усилий властей по пресечению серого экспорта топлива, отмечает газета. В СПбМТСБ заявили изданию, что «ряд нефтекомпаний предприняли собственные инициативы по получению информации от покупателей». В ФАС и нефтяных компаниях отказались от комментариев, пишет газета.

Правительство обсуждает возможность ограничить число экспортеров топлива в рамках борьбы с серым экспортом, ранее писал «Коммерсантъ». Такое предложение было направлено Минэнерго в адрес вице-премьера Александра Новака. Он поддержал эту инициативу.

Правительство в этом году начало применять заградительную пошлину в размере 20 тыс. руб. на бензин и дизель, но она не была распространена на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжили использовать схемы серого экспорта, отмечала газета. По ее данным, под запрет на поставки топлива за рубеж могут попасть средние и мини-НПЗ.

Оптовые цены на бензин росли с начала 2023 года. 25 июля на СПбМТСБ была зафиксирована рекордная стоимость АИ-02 — 65 тыс. руб. за тонну, однако позже цены резко пошли вниз. По итогам торгов 27 июля цена на АИ-92 в европейской части России снизилась до 61,2 тыс. руб. за тонну.

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Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство прорабатывает меры для стабилизации биржевых цен на бензин, отмечая, что ситуация нормализуется в ближайшее время, когда ряд НПЗ выйдут из ремонтов, что позволит увеличить объемы реализации топлива на бирже.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Газпром нефть СПбМТСБ нефтепродукты Биржа
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