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Оптовые цены на бензин АИ-92 достигли нового рекорда

Биржевые цены на бензин АИ-92 превысили 65 тыс. руб. за т, но затем снизились
Цены на АИ-92 в ходе торгов на бирже 25 июля впервые превысили 65 тыс. руб. за т, но затем начали резко снижаться. Накануне вице-премьер Александр Новак, Минэнерго и ФАС анонсировали меры по стабилизации оптовых цен на топливо
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Биржевая цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в ходе торгов 25 июля впервые достигла 65,165 тыс. руб. за т (в 11:02 мск). Стоимость «Премиум-95», наоборот, с самого начала торгов начала падать. Однако к 11:34 мск цена на АИ-92 также резко упала по сравнению с закрытием 24 июля на 1,45%, до 63,938 тыс. руб. за т, а АИ-95 — на 1,16%, до 69,111 тыс. руб. за т.

21 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в третьем, окончательном чтении, в рамках которых компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (демпфер) будут сокращены вдвое с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц с 1 сентября. Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал такую корректировку демпфера еще в конце апреля. С тех пор биржевые цены на АИ-92 выросли более чем на 30%, а АИ-95 — на 23%, следует из данных биржевых торгов.

Последние недели цены в рознице продолжают расти вслед за оптовыми. По данным Росстата на 18 июля, с конца декабря 2022 года накопленный рост цен за бензин (3,6%) превысил общую накопленную инфляцию с начала 2023 года (3,15%). По данным Московской топливной ассоциации, за 17–24 июля стоимость АИ-92 и АИ-95 на АЗС Москвы в среднем выросла на 32 коп.: до 49,7 и 55,03 руб. за литр.

Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе заявил, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выйдут из ремонтов, что позволит увеличить объем реализации топлива на бирже. К тому же, по его словам, некоторые НПЗ уже перенесли ремонты на более дальний период. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще в июне объявила о том, что прорабатывает возможность повышения обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов. 14 июля в Минэнерго заявили, что совместно с ФАС уже разработали документы для увеличения обязательного норматива продаж на 1 п.п., с 12 до 13% от производства НПЗ. Новые нормативы начнут действовать с 1 сентября.

Новак также сказал, что правительство прорабатывает новые меры по стабилизации биржевых цен, включая введение квот на экспорт нефтепродуктов. При этом власти не планируют вводить заградительную экспортную пошлину, добавил он: «Потому что это системная вещь. От нее уходили, неправильно будет возвращаться».

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Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, чтобы можно было бороться с серым экспортом. «Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — заявили РБК 24 июля в пресс-службе Минэнерго.

Оптовые цены на бензин в последние недели росли на фоне увеличения экспортной альтернативы, вызванной как ростом цены на нефть, так и ослаблением рубля, и принятием поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих снижение демпфера вдвое, отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. У роста цен на бензин две основные причины: уменьшение топливного демпфера и наличие более выгодной экспортной альтернативы, поскольку рубль существенно снизился к доллару, а бензин в других странах стоит в целом значительно дороже, чем в России, соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

По мнению Бахтина, правительство пока не делает активных шагов, ожидая, что в ближайшее время закончатся ремонты НПЗ и первичные мощности нефтепереработки вырастут. Плюс добровольное снижение экспорта нефти из России на дополнительные 0,5 млн барр. в сутки 1 августа, которое анонсировал Новак, будет в существенной мере компенсировано ростом производства нефтепродуктов, указывает он.

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Компании
Георгий Смирнов
СПбМТСБ цены на бензин АИ-92 АИ-95
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