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Новак поддержал предложение по ограничению числа экспортеров бензина

Новак поддержал предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина
Правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложения Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина, а также поручил профильным министерствам продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке, говорится в сообщении правительства.

«По итогам совещания [по ситуации на рынке нефтепродуктов] вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера, сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, принять документ могут не ранее четвертого квартала.

Новак на прошлой неделе сообщал, что правительство прорабатывает меры для стабилизации биржевых цен на бензин, однако естественным образом это произойдет после окончания периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Отвечая на вопрос, может ли правительство ввести квоты на экспорт нефтепродуктов, Новак сказал, что такой вопрос рассматривается. «Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против», — добавил он.

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже растут уже 12 торговых сессий подряд. Так, 21 июля стоимость АИ-92 и АИ-95 достигла рекордных 63,9 и 69,6 руб. за тонну соответственно.

С этого года в России действует заградительная пошлина 20 тыс. руб. на бензин и дизельное топливо, за поставки которых на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Она не распространилась на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжили применять схемы серого экспорта, отмечала газета. В первую очередь речь идет о средних и мини-НПЗ, не производящих товарный продукт; по данным издания, именно они станут целью запрета.

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По оценкам эксперта по топливному рынку Михаила Турукалова, в январе—апреле серый экспорт оценивался в 0,2–0,7 тыс. т в сутки, а в мае — первой половине июля вырос до 1,3–2 тыс. т в сутки. Если такой объем закупался на бирже, это могло поспособствовать росту цен, отметил эксперт.

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — говорили РБК в пресс-службе Минэнерго. Ранее в министерстве исключали введение полного запрета на экспорт бензина.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
экспорт бензина бензин Александр Новак Минэнерго
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