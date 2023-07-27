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Глава комитета Думы предложил приостановить маневр из-за цен на бензин

Главы комитета Думы предложил приостановить налоговый маневр для снижения цен на бензин
На российском топливном рынке может возникнуть дефицит на фоне сокращения компенсаций нефтяным компаниям, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он предложил приостановить налоговый маневр
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На внутреннем рынке России может возникнуть дефицит топлива на фоне сокращения вдвое компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты (демпфера), заявил журналистам глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции 27 июля, передает корреспондент РБК.

Топливный демпфер работает в России с июля 2019 года в рамках налогового маневра, который предполагает постепенный отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты за счет увеличения НДПИ к 2025 году.

Завальный отметил, что этот механизм «очень сложный» и «не всегда прозрачный». Например, возникает вопрос, как субсидировать поставки топлива на внутренний рынок через схему обратного акциза, чтобы при этом обеспечить прозрачность и релевантность механизма в условиях постоянно меняющихся экспортных цен.

В 2022 году западные страны приняли антироссийские санкции, в рамках которых было введено эмбарго на поставки нефти из России в ЕС, а также ценовой потолок для третьих стран. В феврале 2023 года вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС.

По мнению Завального, сокращение демпфера в два раза (с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц), которое Госдума утвердила 21 июля, толкает вверх цены на нефтепродукты, и, соответственно, никакая рыночная конъюнктура не сможет это компенсировать нефтяным компаниям. Оптовые и розничные цены на топливо практически сравнялись, заправки вынуждены повышать цены, а если они будут их удерживать, то могут обанкротиться, предупредил депутат.

Оптовые цены на бензин росли с начла 2023 года, но на этой неделе начали падать. По итогам торгов 27 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на АИ-92 в европейской части России снизилась до 61 тыс. руб. за тонну, что почти на 6% меньше исторического максимума, достигнутого в понедельник, 24 июля. АИ-95 упал до 66,268 тыс руб. за тонну — на 5% меньше, чем было 24 июля. Однако, по данным Росстата, за неделю 18–24 июля розничные цены на бензин выросли на 0,58%, а накопленный рост цен к концу декабря 2022 года составил 4,2%, что выше общей накопленной инфляции с начала года в размере 3,39%.

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24 июля вице-премьер Александр Новак поддержал предложения Минэнерго об ограничении числа экспортеров бензина, а также поручил профильным министерствам продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке. «Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — говорили РБК в пресс-службе Минэнерго.

Тогда же Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство проект об увеличении норматива продажи бензина с 12 до 13% от производства нефтяных компаний.

Предложенные меры могут привести к тому, что «какие-то серые схемы уйдут», признает Завальный. Но при этом остается вопрос, насколько они доминировали на внутреннем рынке и какой эффект дадут эти меры, добавил он. По мнению главы комитета, даже в случае возникновения избытка топлива на оптовом рынке, но при отсутствии экономической выгоды от его продажи в рознице АЗС смогут так работать лишь один-два месяца, затем будут вынуждены закрываться.

«[В таком случае] будет просто дефицит топлива в отдельных регионах или высокие цены», — предупреждает Завальный. В качестве альтернативы он предложил вернуться к экспортной пошлине: «Если мы приостановим налоговый маневр на какой-то период и вернемся к вопросу снижения НДПИ и увеличения таможенных платежей, чтобы реально, понятно и прозрачно защитить внутренний рынок, то мне кажется, это позволит удержать цены».

27 июля газета «Известия» сообщила о том, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили отказаться от налогового маневра и повысить экспортную пошлину. РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и Минэнерго.

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Теги
Компании
Георгий Смирнов
цены на бензин Госдума АЗС
СПБМТСБ
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