Киев увеличил закупки полученного из российской нефти дизеля для танков

Украина увеличила закупку топлива у Турции и Венгрии, пишет Handelsblatt. Эти страны в основном получают нефть из России и перерабатывают ее на своих НПЗ. Киев использует это топливо в том числе для заправки танков

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Украинские танки с большой долей вероятностью заправляют топливом, полученным из российской нефти, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на данные украинской таможни. В ведомстве сообщили, что Украина увеличила закупку нефтепродуктов в Турции и Венгрии, которые на своих нефтеперерабатывающих заводах используют нефть из России.

Венгерская нефтяная компания MOL за последние полгода удвоила продажи на Украину. Как пояснил газете аналитик Института Центральной Европы Михал Пашковски, топливо в республику в основном поступает по железной дороге из Польши, а также из Румынии. По трубопроводам нефть идет из Словакии и Венгрии.

MOL имеет нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сырье на них поступает из России по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters. В прошлом году 95% всей нефти, шедшей на словацкий НПЗ Slovnaft (принадлежит MOL), было российской, к концу 2023-го этот показатель планируют снизить до 65–70%.

В начале июля власти Венгрии заявили о планах попросить ЕС разрешить MOL закупать российскую нефть еще год (пока сделки разрешены до конца 2023-го), чтобы обеспечить поставки в Чехию. Последней, а также Венгрии и Словакии в качестве исключения разрешили получать трубопроводную российскую нефть, остальные страны ЕС отказались от нее, как и от поставок по морю (кроме Болгарии).

Би-би-си сообщила в мае, что Турция также значительно нарастила закупку российской нефти на фоне снижения цен. По данным Bloomberg, с середины июня по середину июля объем поставок в Турцию составлял 200 тыс. барр. в день, но это не рекорд — прошлой осенью показатель был в два раза больше.