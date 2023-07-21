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Новак рассказал, когда стабилизиуются цены на бензин

Новак: биржевые цены на бензин стабилизируются после окончания ремонтов НПЗ
Правительство прорабатывает меры для стабилизации биржевых цен на бензин, однако естественным образом это произойдет после окончания периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, считает вице-премьер Александр Новак
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта, считает вице-премьер Александр Новак. Об этом он заявил журналистам, передает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, что позволит увеличить объемы реализации топлива на бирже. «Некоторые заводы даже перенесли [ремонтные работы] на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», — сказал он.

Также, по его словам, меры стабилизации биржевых цен прорабатывает правительство. «У нас есть определенные предложения. <...> Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения — мы их озвучим», — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, может ли правительство ввести квоты на экспорт нефтепродуктов, Новак сказал, что такой вопрос рассматривается. «Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против», — добавил он.

При этом, по его словам, вариант с заградительной пошлиной не рассматривается, добавил Новак: «Потому что этот системная вещь. От нее уходили, не правильно будет возвращаться».

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