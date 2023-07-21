Новак рассказал, когда стабилизиуются цены на бензин

Правительство прорабатывает меры для стабилизации биржевых цен на бензин, однако естественным образом это произойдет после окончания периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, считает вице-премьер Александр Новак

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта, считает вице-премьер Александр Новак. Об этом он заявил журналистам, передает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, что позволит увеличить объемы реализации топлива на бирже. «Некоторые заводы даже перенесли [ремонтные работы] на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», — сказал он.

Также, по его словам, меры стабилизации биржевых цен прорабатывает правительство. «У нас есть определенные предложения. <...> Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения — мы их озвучим», — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, может ли правительство ввести квоты на экспорт нефтепродуктов, Новак сказал, что такой вопрос рассматривается. «Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против», — добавил он.

При этом, по его словам, вариант с заградительной пошлиной не рассматривается, добавил Новак: «Потому что этот системная вещь. От нее уходили, не правильно будет возвращаться».

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