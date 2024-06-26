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Общество ,  
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Из больниц после лечения от ботулизма выписали 232 человека

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Больше 230 человек, в том числе троих детей, выписали из больниц после лечения от ботулизма из-за салата, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких», — цитирует Кузнецова «РИА Новости».

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

С диагнозом «ботулизм» в российских больницах оказался 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 20 июня. Спустя несколько дней умер один человек — заразившийся ботулизмом 21-летний житель Костромы.

Вспышку ботулизма в России начали фиксировать с 14 июня. За медицинской помощью стали обращаться жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Казани.

Все они ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта», которые были заказаны в сервисах доставки еды.

По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, арестовали руководство «Кухни на районе» и компании — производителя фасоли «Савон-К».

Накануне в Санкт-Петербурге в больницу поступил первый пациент с заболеванием ботулизма. Как уточнили в лечебном учреждении, мужчина приехал в город из Московской области.

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Теги
Минздрав ботулизм массовое отравление Алексей Кузнецов
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