Из больниц после лечения от ботулизма выписали 232 человека
Больше 230 человек, в том числе троих детей, выписали из больниц после лечения от ботулизма из-за салата, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких», — цитирует Кузнецова «РИА Новости».
С диагнозом «ботулизм» в российских больницах оказался 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 20 июня. Спустя несколько дней умер один человек — заразившийся ботулизмом 21-летний житель Костромы.
Вспышку ботулизма в России начали фиксировать с 14 июня. За медицинской помощью стали обращаться жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Казани.
Все они ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта», которые были заказаны в сервисах доставки еды.
По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, арестовали руководство «Кухни на районе» и компании — производителя фасоли «Савон-К».
Накануне в Санкт-Петербурге в больницу поступил первый пациент с заболеванием ботулизма. Как уточнили в лечебном учреждении, мужчина приехал в город из Московской области.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024