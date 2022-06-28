«Ведомости» сообщили о невозможности продлить лицензии Cisco и IBM

По данным газеты, российские компании не могут продлить лицензии на ранее приобретенную технику американских Cisco и IBM. Как уточнили собеседники издания, речь, прежде всего, идет о серверном и сетевом оборудовании

Фото: Henrique Casinhas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную у этих американских вендоров технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибьютора и подтвердил представитель крупной российской ИТ-компании. Такие лицензии необходимо приобретать для активации нового оборудования или для продолжения работы и техобслуживания ранее закупленного.

По словам представителя ИТ-компании, российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, гораздо реже — на два или три года. Это означает, что по истечении срока действия ранее приобретенных лицензий оборудование перестанет работать, пояснил он.

Речь, прежде всего, идет о специализированном серверном оборудовании, созданном на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которое используется для хранения и обработки больших массивов данных, объяснил газете другой собеседник. Сейчас IBM Power занимает около 10% российского серверного рынка, отметил он.

В то же время Cisco на российском рынке была представлена в основном сетевым оборудованием, предназначенным в первую очередь для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, пишет газета.

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, компаниям в скором времени придется взламывать лицензии для активации оборудования. По его словам, компании будут вынуждены пойти на этот шаг, поскольку производители оборудования могут не только активировать, но и в любой момент отключить его.

«Учитывая, что IBM и Cisco — это промышленные системы, пиратских версий софта нет, — объясняет он, — его взлом мало того что незаконен, еще и небезопасен, потому как безопасность ломаных продуктов сильно зависит от того, как они были защищены и как обходили защиту. В связи с этим сейчас многие задумываются именно об обходе ограничений типа активации в другой стране и ввозе [оборудования] в Россию», — отметил Покровский.

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В свою очередь, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев заявил, что оставшиеся без лицензий компании могут либо использовать ключ, купленный через параллельный импорт, либо взламывать оборудование.

В начале марта IBM сообщила, что прекращает продажу программного обеспечения в России и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями. По словам гендиректора компании Арвинда Кришны, с такой инициативой выступили сотрудники.

Производитель сетевого оборудования Cisco сообщил об уходе из России 23 июня. До этого компания объявила о приостановке работы в России и Белоруссии из-за российской военной операции на Украине и начала деактивировать аккаунты коммуникационного оборудования, по которым производилось обновление программного обеспечения устройств.

CNews со ссылкой на источники писало, что Cisco намерена завершить все операции по уходу с российского рынка 4 июля. По словам собеседника издания, до начала российской военной операции в феврале компания привезла «очень много» оборудования в Россию, надеясь его реализовать, а сейчас ищет способ вывезти его обратно.

После начала военной операции на Украине о приостановке или ограничении деятельности в России объявил ряд других американских компаний, в том числе Microsoft. В июне она сообщила, что значительно сократит операции в стране из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес». 23 июня президент корпорации Брэд Смит в интервью The Washington Post сказал, что компания продолжит сокращать бизнес в России и Китае.