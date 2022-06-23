В марте из-за военной операции на Украине компания объявила о приостановке деятельности на российском и белорусском рынках, а теперь решила окончательно с них уйти

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Американский производитель сетевого оборудования Cisco принял решение свернуть бизнес в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.

Cisco заявила, что уйдет с российского и белорусского рынка постепенно, и пообещала на это время обеспечить поддержку сотрудникам из этих стран.

Компания напрямую свяжется с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования финансовых вопросов, в том числе возврата предоплаты за услуги, «в той мере, в какой это разрешено законами и правилами».

В марте корпорация объявила о приостановке работы в России и Белоруссии из-за российской военной операции на Украине и начала деактивировать аккаунты коммуникационного оборудования, по которым производилось обновление программного обеспечения устройств.

Cisco решила уйти из России и Белоруссии Технологии и медиа

Cisco заявила, что продолжит поддерживать своих сотрудников, клиентов, партнеров и организации на Украине.

18 мая Cisco представила финансовый отчет за третий квартал 2022 года, в котором говорилось, что за этот период компания потеряла $200 млн выручки (консолидированная выручка за третий квартал составила $12,83 млрд). Компания отметила, что на долю России, Белоруссии и Украины в совокупности приходился примерно 1% ее общей выручки.

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CNews со ссылкой на источники писало, что Cisco намерена завершить все операции по уходу с российского рынка 4 июля. По словам собеседника издания, до начала российской военной операции в феврале компания привезла «очень много» оборудования в Россию, надеясь его реализовать, а сейчас ищет способ вывезти его обратно.

В начале марта о приостановке или ограничении деятельности в России объявил ряд других компаний, в том числе Microsoft. В июне она сообщила, что значительно сократит операции в стране из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес». 23 июня президент корпорации Брэд Смит в интервью The Washington Post сказал, что компания продолжит сокращать бизнес в России и Китае.