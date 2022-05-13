На Украине национализировали заправки связываемой с Медведчуком компании

Сеть заправок компании Glusco была передана государству, ею будет управлять госкомпания «Нафтогаз Украины». Украинские СМИ связывали Glusco с Виктором Медведчуком

Фото: Glusco.Ukraine / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Правительство Украины приняло решение передать в управление госкомпании «Нафтогаз Украины» 172 заправки компании Glusco, говорится в сообщении на сайте украинского кабинета министров.

Эту компанию украинские СМИ связывали с бывшим депутатом Верховной рады и лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, который находится сейчас на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

«У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний на Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев», — приводятся в сообщении слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

В заявлении правительства ничего не говорится о связи сети заправок и Glusco с Медведчуком.

Офис Генпрокурора Украины сообщил 13 мая о том, что в рамках расследования уголовного дела суд арестовал в общей сложности более 234 объектов компании Glusco в нескольких областях страны: 145 автозаправочных комплексов, восемь нефтебаз, 38 складских и других помещений, девять земельных участков.

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В сообщении Glusco упоминается как «связываемая с народным депутатом Украины II–IV и IX созывов». «Установлено, что конечными владельцами этих компаний являются резиденты Российской Федерации. С целью сокрытия имущества от возможной специальной конфискации они в течение 2021–2022 годов осуществили ряд мнимых договоров купли-продажи корпоративных прав компаний — учредителей нерезидентов», — говорится в сообщении.

Компания Glusco была зарегистрирована на Украине в 2016 году, на ее сайте говорится, что она является «дочкой» швейцарской Greenenergo Trading. Glusco владеет сетью магазинов и автозаправок, на которых реализуются моторное топливо и газ, а также нефтебазами.

О том, что Glusco, являвшаяся дочерней компанией другой швейцарской фирмы, Proton Energy Group, связана с Медведчуком, сообщали издания Liga.net и «Украинская правда».

Liga.net сообщало, что официальный владелец Proton Energy Group — израильский бизнесмен Нисан Моисеев, он работает на украинском рынке нефтепродуктов с 2009 года. Издание опубликовало расследование, в котором связало бизнесмена с Медведчуком. Медведчук и Моисеев это отрицали.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука. В марте того же года Служба безопасности Украины (СБУ) провела на всех объектах Glusco обыски по подозрению в незаконном распространении подакцизных товаров и уклонении от налогов. Пресс-служба СБУ сообщила, что спецслужба разоблачила масштабную схему «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов, в частности из России.

В декабре 2021 года компания сообщила, что 100% ее акций приобрела SNEL Energy, принадлежащая греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису.

Медведчука на Украине обвиняют в государственной измене и нарушении правил ведения войны, в мае 2021 года его поместили под домашний арест. Следствие полагает, что Медведчук, будучи депутатом Верховной рады, передавал сведения о местонахождении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России. Также Медведчука подозревают в создании организации, которая, по версии украинских властей, собирала данные об украинцах и вербовала их под видом помощи с трудоустройством. Киев также считает, что Медведчук был участником заговора против Украины и хотел подорвать ее энергетическую безопасность.

ОПЗЖ рассматривает уголовные дела в отношении Медведчука «расправой над политическими противниками» и попыткой президента страны Владимира Зеленского и его окружения установить «абсолютную диктатуру».

27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Через несколько дней политика заочно арестовал Лычаковский районный суд Львова, а 12 апреля Зеленский опубликовал кадры с Медведчуком в наручниках, его задержание подтвердили в Службе безопасности Украины.

Зеленский обратился к российским властям с предложением об обмене Медведчука на пленных украинских военных. Об обмене просил и сам задержанный. В Кремле после задержания политика отметили, что у Медведчука нет российского гражданства и что он никак не связан со спецоперацией.

На Украине действует закон о принудительной конфискации российской собственности, его 10 марта подписал президент страны Зеленский. Собственность российских организаций или организаций, связанных с Россией, изымается без какой-либо компенсации ее стоимости. Согласно этому закону и были переданы в управление госкомпании заправки Glusco.