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Медведчук анонсировал перезапуск завода «Роснефти» на Украине

До августа 2021 года может быть запущен Лисичанский НПЗ на востоке Украине, заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Но у «Роснефти», владеющей заводом, сейчас нет планов возобновить его работу
«Роснефть» ROSN ₽384,5 +0,77% Купить
Лисичанский НПЗ
Лисичанский НПЗ (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

В течение девяти месяцев можно будет перезапустить принадлежащий «Роснефти» Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, работа которого была приостановлена восемь лет назад. Об этом заявил председатель политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с избирателями и партийным активом в Луганской области во вторник, 20 октября.

«Я могу сказать, что мы ведем переговоры длительное время и уже есть предварительные договоренности о том, что в течение девяти месяцев мы сможем запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод», — сказал Медведчук (цитата по «112 Украина»). Таким образом, завод может быть запущен до августа 2021 года.

Мощность Лисичанского НПЗ составляет около 7 млн т нефтяного сырья, он способен выпускать топливо стандарта Евро-4, а также партии дизтоплива стандарта Евро-5. «Роснефть» стала основным владельцем Лисичанского НПЗ в марте 2013 года, когда приобрела активы ТНК-BP. Это произошло через год после того, как на завод были приостановлены поставки нефти из-за его убыточности.

«В настоящее время у «Роснефти» нет планов расконсервации Лисичанского завода», — сообщил РБК представитель «Роснефти». Представитель компании не стал комментировать, с чем может быть связано заявление Медведчука.

По словам Медведчука, его партия берет на себя обязательства по возобновлению работы НПЗ. Сейчас на законсервированном заводе работает 400 человек, а его перезапуск позволит увеличить количество рабочих мест до 2 тыс. «Мы эту задачу, которую решали многие месяцы, я бы сказал, даже более года, считаю, что решили, и наша партия берет обязательства завершить эту работу с запуском Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, этого комбината, для производства вторички нефтепродуктов, а также для продуктов нефтехимии», — сказал он.

РБК направил запрос в Министерство энергетики Украины и администрацию Лисичанска.

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Стенд компании &laquo;Роснефть&raquo; на&nbsp;территории выставочного комплекса &laquo;Ленэкспо&raquo; во&nbsp;время проведения Петербургского международного экономического форума 2015

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«Роснефть» планировала перезапустить Лисичанский НПЗ еще летом 2014 года. Но после революции на Украине, как и большинство других российских компаний, она стала избавляться от украинских активов. В конце 2017 года компания продала сеть заправок на Украине, состоявшую из около 140 АЗС, которые частично ей достались также вместе с ТНК-ВР.

Тогда покупатель АЗС не раскрывался. Но в декабре 2017 года Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской Glusko Energy S.A. купить эту сеть заправок и Лисичанскую нефтяную инвестиционную компанию (управляет Лисичанским НПЗ). Однако, согласно списку аффилированновых лиц «Роснефти» за третий квартал 2020 года, ей до сих пор принадлежит Лисичанский НПЗ. 5 октября 2020 года первый вице-президент «Роснефти» Дидье Каcимиро, который несколько лет был председателем правления Лисичанского НПЗ, покинул этот пост, но остался членом правления, говорится в материалах, опубликованных на сайте завода. В этих материалах также указано, что Касимиро является представителем Rosneft SH Investments Limited, владеющей 95,2% акций завода.

Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
При участии
Елизавета Ламова
«Роснефть» Украина Виктор Медведчук Лисичанский НПЗ
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