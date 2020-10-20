Медведчук анонсировал перезапуск завода «Роснефти» на Украине

До августа 2021 года может быть запущен Лисичанский НПЗ на востоке Украине, заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Но у «Роснефти», владеющей заводом, сейчас нет планов возобновить его работу

Лисичанский НПЗ (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

В течение девяти месяцев можно будет перезапустить принадлежащий «Роснефти» Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, работа которого была приостановлена восемь лет назад. Об этом заявил председатель политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с избирателями и партийным активом в Луганской области во вторник, 20 октября.

«Я могу сказать, что мы ведем переговоры длительное время и уже есть предварительные договоренности о том, что в течение девяти месяцев мы сможем запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод», — сказал Медведчук (цитата по «112 Украина»). Таким образом, завод может быть запущен до августа 2021 года.

Мощность Лисичанского НПЗ составляет около 7 млн т нефтяного сырья, он способен выпускать топливо стандарта Евро-4, а также партии дизтоплива стандарта Евро-5. «Роснефть» стала основным владельцем Лисичанского НПЗ в марте 2013 года, когда приобрела активы ТНК-BP. Это произошло через год после того, как на завод были приостановлены поставки нефти из-за его убыточности.

«В настоящее время у «Роснефти» нет планов расконсервации Лисичанского завода», — сообщил РБК представитель «Роснефти». Представитель компании не стал комментировать, с чем может быть связано заявление Медведчука.

По словам Медведчука, его партия берет на себя обязательства по возобновлению работы НПЗ. Сейчас на законсервированном заводе работает 400 человек, а его перезапуск позволит увеличить количество рабочих мест до 2 тыс. «Мы эту задачу, которую решали многие месяцы, я бы сказал, даже более года, считаю, что решили, и наша партия берет обязательства завершить эту работу с запуском Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, этого комбината, для производства вторички нефтепродуктов, а также для продуктов нефтехимии», — сказал он.