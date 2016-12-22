«Роснефть» продала сеть автозаправок на Украине

Нефтедобывающая компания «Роснефть» завершила продажу розничных сбытовых активов на Украине. Об этом свидетельствуют данные отчетности компании (.pdf)

Из числа аффилированных лиц были исключены ряд предприятий, зарегистрированных на Украине. В частности, это ООО «РН-КАРТ Украина», ООО «ТНК-Индастриз Украина» (Киев), ООО «Авиационная топливная заправочная компания», ООО «Глуско Ритейл и ООО «АвтоНафта».

Ранее в число активов «Роснефти» на Украине входила сеть из 141 заправочной станции, оператор оптовых поставок нефтепродуктов компания «ТНК-Индастриз Украина» и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК в Луганской области. Директор ЛИНИК Иван Бойко также был исключен из числа аффилированных лиц. Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Роснефти», эти активы компании были проданы 20 декабря прошлого года.

Ранее продажу своих активов на Украине завершил ЛУКОЙЛ. В феврале 2017 года последнее предприятие ЛУКОЙЛа на Украине — «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области — было продано неназванному покупателю. До этого разрешение на покупку 50% Lukoil Chеmical, которая владеет 100% «Карпатнефтехима», было выдано антимонопольным комитетом Украины Ильхаму Мамедову, который ранее возглавлял ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина». Свои активы на Украине продают и другие российские компании. Так, «дочка» Сбербанка была продана украинской группе ТАС, учредителем и основным акционером которой является экс-глава Национального банка Украины (НБУ) и бывший вице-премьер страны Сергей Тигипко.