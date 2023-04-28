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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды за 2022-й

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2022 год
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не платить дивиденды по итогам 2022 года. Ранее источники РБК говорили, что в этом году выплаты акционерам могут составить $1,5 млрд
Норникель GMKN ₽14 954 -2,71% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Совет директоров «Норильского никеля» на заседании в пятницу, 28 апреля, рекомендовал собранию акционеров не платить дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее источники РБК, близкие к совету директоров компании, рассказывали, что менеджмент «Норникеля» во главе с ее крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным (владеет 37%) еще в конце 2022 года предложил направить на выплаты акционерам $1,5 млрд, что вчетверо меньше выплат за 2021 год ($6,3 млрд). По словам источников, менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения выплат акционерам большой инвестпрограммой в 2023 году — объем капитальных вложений составит около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году. В итоге, в бюджет на этот год, который единогласно утвердил совет директоров компании 15 декабря, были заложены дивиденды на $1,5 млрд в рублевом эквиваленте (122,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 28 апреля), продолжали собеседники РБК. «На совете директоров «Норникеля» был принят проект бюджета, подготовленный компанией. То, что бюджет был принят единогласно, как минимум говорит о том, что в общих чертах есть согласие по большинству вопросов. Но есть и пространство для дискуссий», — говорила тогда РБК вице-президент UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Елена Безденежных.

«Предложения менеджмента о выплате $1,5 млрд в виде дивидендов не было. Эта сумма — потенциальные выплаты в 2023 году, но это не значит, что финальные дивиденды должны были равнять этой сумме», — сказал РБК источник, близкий к «Норникелю». В 2023 году возможно компания выплатит промежуточные дивиденды, но окончательное решение будет зависеть от развития ситуации, добавил он. Представители холдинга «Интеррос» Потанина и самого «Норникеля» не комментировали информацию о размере дивидендов, предусмотренных бюджетом компании.

До конца 2022 года вопрос дивидендов «Норникеля» регулировался акционерным соглашением, которое представители «Интерроса», UC Rusal (26,39%), основанной Олегом Дерипаской, и третьего совладельца компании — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (владела около 4%) — заключили в декабре 2012 года на десять лет. Оно предполагало, что на дивиденды должно приходиться не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составлял 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд. Дивиденды «Норникеля» за 2021 год, как раз, составили 60% EBITDA.

По итогам прошлого года показатель EBITDA компании по МСФО упал на 17%, до $8,7 млрд, из-за снижения выручки (сократилась на 5%, до $16,9 млрд) и роста себестоимости, а соотношение чистого долга (вырос в два раза, до $9,8 млрд) к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 1,1x. То есть в соответствии с этим соглашением акционеры могли бы рассчитывать на выплаты $5,22 млрд по итогам прошлого года. Но владелец «Интерроса» и глава «Норникеля» Потанин еще в июле 2022 заявил в интервью РБК, что после окончания действия акционерного соглашения «дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни, предположительно, в 2023 году». «Как я уже обозначил систему приоритетов, это все-таки прежде всего поддержание непрерывности производства, обеспечение обязательств перед работниками, государством и партнерами. И акционеры здесь оказались, к сожалению для акционеров, в том числе и для меня, в этой очереди не первыми», — сказал он.

Инвестпрограмма, увеличением которой Потанин объяснял необходимость снижения дивидендов, предусматривает финансирование таких ключевых проектов, как «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

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Базовый сценарий аналитиков «СберИнвестиции» предполагал выплату акционерами «Норникеля» именно $1,5 млрд. «Это будут умеренные дивиденды, которые несильно увеличат долговую нагрузку компании», — указывали они. Согласно пессимистичному сценарию, компания могла, как раз, полностью отказаться от дивидендов из-за небольшого свободного денежного потока ($0,4 млрд) и амбициозной инвестпрограммы. А оптимистичный и при этом наименее вероятный сценарий — направление на дивиденды 30% EBITDA ($2,61 млрд), как предписывает дивидендная политика.

«Выплата в меньшем размере [чем $1,5 млрд] может разочаровать инвесторов и оказать краткосрочное давление на бумагу», — отмечали аналитики инвестбанка «Синара». «Но даже в случае негативных сюрпризов пугаться низкой доходности не стоит, ведь это лишь временная просадка до нового акционерного соглашения, — считают эксперты «БКС Мир инвестиций». — В будущем компания будет платить больше, и после устранения разногласий между акционерами дивидендная доходность за 2023–3025 годы предположительно могла бы составить 12% за каждый год».

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Норникель» UC Rusal Владимир Потанин Олег Дерипаска дивиденды санкции
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