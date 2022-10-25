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Новый спор в «Норникеле». Какие претензии UC Rusal предъявила Потанину

UC Rusal обвинила Потанина в утрате активов и убытках
UC Rusal, владеющая 26% «Норникеля», подала иск в Лондоне к его крупнейшему акционеру и президенту Владимиру Потанину. По версии истца, из-за действий бизнесмена компания лишилась важных активов, что привело к убыткам акционеров
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Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

UC Rusal, которой принадлежит 26,25% «Норильского никеля», подала иск в Высокий суд Лондона против Владимира Потанина, владеющего 35,95% компании. Об этом производитель алюминия объявил в понедельник, 24 октября.

Под управлением Потанина, который стал гендиректором «Норникеля» в 2012 году, а затем его президентом, компания «утратила ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы», что привело к «существенным убыткам», говорится в заявлении UC Rusal.

В чем суть претензий к Потанину

UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, считает, что Потанин, будучи управляющим партнером «Норникеля» в течение десяти лет, не исполнял своих обязанностей, нанес убытки акционерам и должен их возместить. Точная сумма убытков в заявлении компании не называется; ожидается, что ее определит суд.

Обращение именно в Высокий суд Лондона предусмотрено акционерным соглашением между Потаниным, UC Rusal и третьим крупнейшим акционером «Норникеля» — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, заключенным еще в конце 2012 года: в отношении так называемых существенных нарушений предусмотрена особая ответственность и установлена специальная процедура, которая предполагает судебный процесс именно в Англии. Такого рода нарушения предполагают, помимо прочего, выкуп у провинившейся стороны 7,5% с 25-процентным дисконтом или 1,875% за $1, напоминают аналитики «Ренессанс Капитала». При этом в конце июля 2022 года британские власти ввели санкции против Владимира Потанина. Сам бизнесмен настаивал, что эти ограничения не влияют на деятельность компании: «Санкции, которые введены, касаются персонально меня, и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, они не затрагивают компанию».

Как рассказал РБК источник, близкий к совету директоров «Норникеля», под «утраченными» активами подразумеваются: авиакомпания NordStar («Норникель» продал ее менеджменту в марте 2022 года), Промышленная строительно-монтажная компания (ПСМК), выполняющая проектирование, строительство и реконструкцию для объектов промышленного и гражданского строительства (ее основным заказчиком является Заполярный филиал «Норникеля»), и оператор транспортно-логистических услуг «Логистик-центр» (его ключевые заказчики — предприятия «Норникеля»). Официально о статусе ПСМК и «Логистик-центра» не сообщалось, но, как утверждает еще один собеседник РБК, близкий к «Норникелю», эти два актива также были проданы (деталей сделок он не уточнил). По данным СПАРК, у «Логистик-центра», который до конца 2011 года принадлежал «Норникелю», несколько раз менялись владельцы и с августа 2017-го 100% его долей принадлежат Дмитрию Родову. ПСМК, также принадлежавшая «Норникелю», в июле 2019 года перешла под контроль Сибирской инвестиционной компании.

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Как отмечают в UC Rusal, представители алюминиевой компании пытались вступить в «конструктивные переговоры» с Потаниным для внесудебного урегулирования претензий в течение длительного времени, однако эти попытки не увенчались успехом. Истец настаивает на отставке бизнесмена и назначении новым главой «Норникеля» «независимого руководителя, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями».

В «Норникеле» и «Интерросе» (управляет активами Потанина) претензии со стороны UC Rusal не комментируют.

Какие риски есть у самой UC Rusal

Власти США рассматривают запрет на импорт российского алюминия в ответ на ракетные удары России по ключевым объектам инфраструктуры на Украине, сообщило агентство Bloomberg 12 октября со ссылкой на источники. Возможны три варианта: полное эмбарго, введение пошлин на заградительном уровне либо объявление санкций против UC Rusal. Глава совета директоров En+ Group (крупнейшего акционера UC Rusal) Кристофер Бернем назвал статью Bloomberg «безответственными спекуляциями» и заявил, что компания по-прежнему соблюдает условия снятия санкций США, согласованные в 2018 году.

США уже вводили санкции в отношении UC Rusal — в апреле 2018 года, которые были сняты в январе 2019-го, после того как Олег Дерипаска снизил свою долю в компании ниже контрольного пакета.

19 октября прокуратура США обвинила сына губернатора Красноярского края Артема Усса и его партнера Юрия Орехова в незаконных поставках венесуэльской нефти российской алюминиевой компании, под описание которой подпадает UC Rusal, в нарушение действующих санкций. «UC Rusal не покупала и не покупает венесуэльскую нефть или любые другие подсанкционные товары и действует в полном соответствии с требованиями международного законодательства», — заявили в пресс-службе компании.

Что будет с акционерным соглашением «Норникеля»

Акционерное соглашение «Норникеля», заключенное в декабре 2012 года на десять лет, положило конец корпоративному конфликту, который начался после того, как весной 2008 года UC Rusal выкупила 25% акций «Норникеля» у президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. У тогдашнего основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски и Потанина расходились взгляды по развитию компании: Дерипаска собирался ее объединить с UC Rusal, а владелец «Интерроса» был против этой идеи. В итоге Потанин был назначен управляющим партнером, а «Норникель» взял обязательства по повышенным дивидендам: они должны равняться не менее чем 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд. Дивиденды «Норникеля» за 2021 год составили $6,3 млрд, или 60% EBITDA.

В конце этого года акционерное соглашение истекает. Потанин рассказывал в интервью РБК в июле, что альтернативой его продлению могло бы стать слияние «Норникеля» и UC Rusal. Как тогда заявил бизнесмен, он получил предложение вернуться к этой идее от нового руководства UC Rusal. Но уже через два месяца он сказал, что идея слияния «на время» потеряла свою актуальность: «Инициатива о том, чтобы возобновить эти переговоры, исходила от нового руководства UC Rusal, но в диалог так и не удалось вступить». При этом он заявил, что акционерное соглашение является «рудиментом», который создает излишние права у акционеров, и сообщил, что оно просто не будет продлеваться. Бизнесмен давно выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений, но с этим спорила UC Rusal.

По данным агентства Reuters, основные акционеры «Норникеля» решили не возобновлять споры о новых условиях соглашения на фоне военной спецоперации России на Украине и беспрецедентных западных санкций. «Сейчас неправильно поднимать шум внутри России, — говорил один из источников, знакомый с позициями Потанина и Дерипаски. — Скорее всего, они приостановят спор и сосредоточат внимание на собственном выживании».

Тем не менее в UC Rusal тогда заявили, что механизм по контролю за ключевыми решениями и расходованием средств, заложенный в соглашении, «доказал свою эффективность», но заверяли, что «готовы рассмотреть все возможные варианты взаимодействия с нашими партнерами по «Норникелю».

UC Rusal сейчас находится в достаточно непростом положении из-за падения мировых цен на алюминий и роста себестоимости, говорит ведущий аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. В начале марта, на фоне опасений проблем с поставками из России, цена на алюминий достигла исторического максимума $4 тыс. за тонну, к 24 октября его цена на Лондонской бирже металлов упала почти вдвое (до $2,18 тыс. за тонну).

Акционерное соглашение выгодно UC Rusal, так как оно гарантирует определенный объем дивидендов и предоставляет юридические рычаги для давления на «Интеррос», говорит Данилов. Он считает, что компания будет использовать суд в Лондоне, чтобы добиться заключения нового аналогичного соглашения. Если же акционеры не договорятся, то начнется борьба за контроль, что может привести к ухудшению корпоративного управления и негативно отразиться на ее операционной деятельности.

Акции UC Rusal выросли 24 октября на Московской бирже на 6,3%, до 34,78 руб. за бумагу. Цена акций «Норникеля» за день практически не изменилась, оставшись на уровне 13,16 тыс. руб.

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Тимофей Дзядко
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