UC Rusal не удалось поменять главу совета директоров «Норникеля»

Совет директоров «Норникеля» не поддержал предложение UC Rusal сменить главу совета директоров. Компания выдвинула на этот пост бывшего директора по природоохранной политике WWF (признано иноагентом) Евгения Шварца

Евгений Шварц (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Члены совета директоров «Норильского никеля» на заседании 13 марта отклонили предложение UC Rusal (владеет 26,39% «Норникеля») сменить председателя совета директоров и назначить на это место независимого директора Евгения Шварца, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это подтвердил РБК представитель UC Rusal.

8 из 13 директоров проголосовали против предложения сменить председателя, рассказал РБК источник, близкий к одному из членов совета директоров. «К сожалению, курс на повышение роли независимых директоров, обозначенный одним из акционеров, не получил качественного продолжения и по факту остается лишь декларацией», — отметил представитель UC Rusal. РБК направил запросы представителям «Интерроса» Владимира Потанина (владеет 37% компании) и «Норникеля».

Шварц в 2007–2019 годах был директором по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF), признанного недавно иноагентом в России, и с 2019 года входит в совет директоров компании. Его кандидатуру предложил второй по размеру акционер «Норникеля» — UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской.

Председателем совета директоров «Норникеля» девять лет, с марта 2013 года до весны 2022 года, был независимый директор, британец Гарет Пенни. Он подал в отставку после начала специальной военной операции на Украине и введения международных санкций против России. Летом главой совета избрали Андрея Бугрова, который до этого занимал должность старшего вице-президента компании по устойчивому развитию, а также с 2013 по 2022 год был вице-президентом «Интерроса».

В конце февраля директор направления «Русский алюминий Менеджмент» Александра Захарова предложила созвать очное заседание совета директоров «Норникеля», чтобы освободить Бугрова от должности председателя совета и вместо него избрать на эту должность независимого директора — главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Дениса Александрова, рассказывал РБК источник, близкий к совету. Но, по его словам, Александров написал письменный отказ и попросил исключить его кандидатуру, подчеркивает он. Тогда представитель UC Rusal выдвинул новую кандидатуру — Шварца.

На предыдущем заседании совета, состоявшемся 27 февраля, «Интеррос» предложил избрать руководителями его комитетов независимых директоров для усиления их роли в работе этого наблюдательного органа. «UC Rusal всегда поддерживал идею усиления роли независимых представителей в совете директоров «Норникеля» и номинировал в состав совета независимых профессиональных директоров, — говорил тогда представитель алюминиевой компании. — Надеемся, что в ближайшее время дискуссия состоится и наши коллеги по совету директоров поддержат нашу и свою собственную инициативу об усилении роли независимых директоров».

Шварц, которого UC Rusal выдвинул в совет директоров «Норильского никеля» в качестве независимого директора в 2019 году, с 2020 года входит в совет директоров алюминиевой компании. В том же году он стал ведущим научным сотрудником отдела физической географии и проблем природопользования Института географии Российской академии наук, а с 2021-го — руководителем Центра ответственного природопользования этого института.

Смена председателя совета директоров компании происходит на фоне прекращения акционерного соглашения, которое крупнейшие владельцы компании — «Интеррос», UC Rusal, а также Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова заключили в декабре 2012 года сроком на десять лет. Оно являлось решением продолжительного конфликта между партнерами. В соответствии с этим соглашением Потанин стал управляющим партнером «Норникеля», а компания обязалась платить щедрые дивиденды — не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составлял 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд. В прошлом году Потанин предупреждал, что после окончания действия акционерного соглашения «дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни, предположительно, в 2023 году».

В октябре 2022 года UC Rusal подала иск в Высокий суд Лондона против Владимира Потанина, обвинив бизнесмена в том, что под его руководством компания «утратила ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы», что привело к «существенным убыткам». Тогда в алюминиевой компании говорили, что ее представители пытались вступить в «конструктивные переговоры» с Потаниным для внесудебного урегулирования претензий в течение длительного времени, однако эти попытки не увенчались успехом. UC Rusal настаивает на отставке бизнесмена и назначении новым главой «Норникеля» «независимого руководителя, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями».

Всемирный фонд природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы) был признан иноагентом 10 марта. Минюст сообщил, что организация получала поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Тогда в фонде заявили, что считают это решение необоснованным и будут добиваться его пересмотра в судебном порядке. Главная задача фонда — «сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы», и Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства.