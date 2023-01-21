Менеджмент «Норникеля» предложил направить на дивиденды $1,5 млрд

Руководство «Норникеля» во главе с крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложило снизить дивиденды компании до $1,5 млрд в год, чтобы больше тратить на инвестиции. Другие акционеры не стали возражать

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На совете директоров «Норильского никеля», который состоялся 15 декабря 2022 года, менеджмент компании во главе с ее крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным (владеет 37%) предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021-го. Об этом РБК рассказали три источника, близких к совету директоров «Норникеля».

Заседание было посвящено бюджету компании на 2023 год. На нем был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад, сообщала компания. Это означает рост инвестиций примерно на $430 млн. По словам всех трех собеседников РБК, менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения дивидендов большой инвестпрограммой. «На удивление» представители других крупнейших акционеров, включая UC Rusal (26,39%), которая всегда выступала против снижения дивидендов, «мирно» восприняли это предложение, сказал один из источников: «Это не самый плохой компромисс». Реакция акционеров была «понимающей», подтверждает другой источник: с их стороны не было остро негативной реакции, они понимают логику менеджмента.

Окончательное решение по дивидендам пока не принято. Оно ожидается в марте-апреле, когда совет директоров формирует рекомендацию для собрания акционеров, указывают два собеседника РБК. «На совете директоров «Норникеля» был принят проект бюджета, подготовленный компанией. То, что бюджет был принят единогласно, как минимум говорит о том, что в общих чертах есть согласие по большинству вопросов. Но есть и пространство для дискуссий», — передала РБК через представителя вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Елена Безденежных. «Совет директоров решил, что размер дивидендов будет определен после закрытия финансовой отчетности за непростой 2022 год, ориентируясь на действующую дивидендную политику компании», — добавила она.

Действующая дивидендная политика, принятая в «Норникеле» в 2016 году, на которую ссылается Безденежных, предполагает выплату акционерам дивидендов на сумму не менее 30% EBITDA. По прогнозу инвестбанка «Синара», EBITDA компании по итогам 2022 года снизилась c $10,5 млрд до $9,9 млрд, а по прогнозу БКС — до $9 млрд. Исходя из этих прогнозов, при действующей дивидендной политике акционеры могли бы рассчитывать на выплату $2,7–3 млрд.

Представители «Интерроса» Владимира Потанина и «Норникеля» отказались от комментариев.

Зачем менеджмент «Норникеля» предложил снизить дивиденды

До конца 2022 года вопрос дивидендов «Норникеля» регулировался акционерным соглашением, которое представители «Интерроса», UC Rusal и третьего совладельца компании — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4%) — заключили в декабре 2012 года на десять лет. Оно предполагало, что на дивиденды должно приходиться не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составлял 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд. Дивиденды «Норникеля» за 2021 год составили $6,3 млрд, или 60% EBITDA.

«Интеррос» неоднократно предлагал снизить выплаты акционерам, чтобы больше тратить на развитие компании и обновление инфраструктуры. В 2020 году он предложил ограничить дивиденды минимальным уровнем $1 млрд, так как компании нужно было потратить значительные средства на ликвидацию последствий аварии с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 под Норильском (в марте 2021 года «Норникель» заплатил из-за этой аварии рекордный штраф 146 млрд руб., или около $2 млрд). Но UC Rusal выступала против. «Зависимость от дивидендов «Норникеля» — главная причина, по которой UC Rusal в очередной раз отвергла предложение «Интерроса» о снижении дивидендных выплат», — говорил Потанин в августе 2020 года. UC Rusal направляет значительную часть полученных денег на погашение своей задолженности.

В июле 2022 года глава «Норникеля» заявил в интервью РБК, что после окончания действия акционерного соглашения «дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни, предположительно, в 2023 году». «Как я уже обозначил систему приоритетов, это все-таки прежде всего поддержание непрерывности производства, обеспечение обязательств перед работниками, государством и партнерами. И акционеры здесь оказались, к сожалению для акционеров, в том числе и для меня, в этой очереди не первыми», — сказал он.

Планы по увеличению капитальных вложений в 2023 году пресс-служба компании объясняла «пиком инвестиционного цикла». Инвестпрограмма предусматривает финансирование таких ключевых проектов, как «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Норильского промышленного района и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

Могла ли UC Rusal не утвердить бюджет

UC Rusal, будучи акционером «Норникеля» с 2008 года, не раз блокировала решения не только о дивидендах, но и о крупных сделках. Но представители алюминиевой компании по условиям акционерного соглашения (еще действовало в декабре 2022 года) обязаны утверждать бюджет, предложенный менеджментом, давал понять в интервью «Коммерсанту» в октябре 2021 года Максим Полетаев, который на тот момент занимал пост заместителя гендиректора UC Rusal. «Вкладывайте уже сейчас. Мы не можем запретить вкладывать [в развитие компании] больше или меньше», — говорил он.

В UC Rusal подчеркивали, что за последние годы уровень освоения инвестпрограммы «Норникелем» не превышал 75%, поэтому, по мнению компании, нет прямой связи между объемом выплачиваемых дивидендов и необходимостью увеличить траты, как это представляет «Интеррос». Есть прямая связь между свободным денежным потоком (FCF) и дивидендами, рост капзатрат уменьшает FCF, а следовательно, и базу для дивидендов, парирует старший аналитик «Синары» Дмитрий Смолин. Но есть еще ряд других факторов, которые могли негативно повлиять на свободный денежный поток компании, добавляет он: рост оборотного капитала (рост запасов), влияние курса рубля, закупки материалов и оборудования на фоне международных санкций.

Тем не менее Полетаев признавал, что в «дивидендной формуле», предусмотренной акционерным соглашением, заложен механизм, который позволяет снизить дивидендные выплаты, если меняется рыночная конъюнктура либо запланирован определенный уровень инвестиций. Теперь акционеры «Норникеля» должны «переварить вводные» по предложению менеджмента компании, а после этого уже будут принимать решение по дивидендам, сказал РБК источник, близкий к совету.