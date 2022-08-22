«Коммерсантъ» узнал о поиске Bosch покупателя на часть российских активов

По данным газеты, компания хочет продать заводы по производству стиральных машин и холодильников в Ленинградской области. Работы на них остановлены с марта из-за нарушений логистических цепочек

Российское подразделение немецкой компании Bosch — ООО «БСХ Бытовые приборы» — ищет покупателей на два своих завода в Стрельне под Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники. На них производят стиральные машины и холодильники.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — сообщил еще один источник издания. По его словам, предложением заинтересовался ряд компаний, в том числе российских, однако их не устроила запрошенная цена.

Собседник газеты на рынке электроники уточнил, что в работающем состоянии (большая часть комплектующих шла из ЕС) заводы стоили €65–75 млн, однако сейчас, в условиях остановки производства, их цена в разы меньше.

В Bosch «Коммерсанту» сказали, что не комментируют слухи.

В «Марвел-Дистрибуции» предположили, что покупкой активов Bosch могут заинтересоваться китайские или турецкие производители бытовой техники. Источник «Коммерсанта» предположил, что среди кандидатов может быть китайская компания Midea, которая, утверждает он, давно хочет локализоваться в России, а также еще одна компания из КНР — Hisense.

О том, что Bosch приостанавливает производство на российских заводах, стало известно в марте. В качестве причины компания назвала нарушение цепочек поставок. Под остановку попало в том числе производство электроприборов на петербургских заводах, а также запчастей для грузовиков. В последнем случае Bosch отмечала, что существуют опасения использования ее продукции в «негражданских» целях в нарушение политики компании.

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По данным на сайте Bosch, ее оборот в России в 2019 финансовом году составил €1,18 млн. У Bosch семь производств в России. В Ленинградской области производят стиральные машины и холодильники, в Саратовской области — электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, в Самарской области — автозапчасти.