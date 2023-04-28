«Коммерсантъ» узнал об ожидании Continental разрешения США уйти из России

Continental решила уйти из России в марте и уже получили разрешения Москвы, но попросила американский Минторг проверить сделку до закрытия, ответ задерживается. Эксперты предположили, что компания хочет «банальной перестраховки»

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Немецкий производитель шин Continental несколько недель назад получил разрешение российских властей о продаже активов в России структуре компании S8 Capital предпринимателя Армена Саркисяна, закрытие сделки задерживает отсутствие разрешения от Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Continental отказалась комментировать эти сведения, отметив при этом, что изучают разные стратегии по своим активам в России, среди которых и контролируемый уход с рынка. Российские подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.

Специальное бюро американского Минторга, от которого ожидается разрешение, выдает лицензии на транзакции, касающихся попадающих под экспортный контроль товаров. Лицензии получают также те транзакции, которые могут быть проведены в интересах России, Белоруссии, либо оборонного сектора. Немецкая Continental могла обратиться в американское министерство за разрешением на основании того, что на площадке завода в Калуге может присутствовать техника, подпадающая под экспортный контроль США, рассказали источники издания.

Опрошенные изданием эксперты допустили, что согласование с бюро американского Минторга могло быть лишь «банальной перестраховкой с целью проверки сторон и аффилированных лиц» на нахождение в санкционных списках. «Или на их возможную токсичность с точки зрения вторичных санкций», — отметила руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова.

Об уходе с российского рынка Continantal объявила в начале марта, в руководстве указали на сложности для бизнеса, появившиеся в прошлом году. В частности, выросли цены на сырье, логистику и энергоносители. Continantal по результатам прошлого года зафиксировала убыток в €850 млн. В частности, из-за санкций в России были обесценены активы на сумму около €87 млн, рассказал глава Continental. Стоимость сделки по продаже российских активов может составить 7–10 млрд руб, пишет «Коммерсантъ».