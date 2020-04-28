Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников

Государство может поддержать нефтегазовые компании, которые пострадали из-за коронавируса, — в ближайшее время поддержку обсудят на совещании у президента Владимира Путина. Часть затрат на бурение может взять на себя бюджет

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет рассматриваться поддержка нефтегазовых компаний, рассказал помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума, сообщает «Интерфакс».

По его словам, на этом совещании будет обсуждаться поддержка нефтесервисных компаний, возможность изменения демпфирующего механизма в системе обратного акциза на нефть (компании платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт), вопросы газовой отрасли, нефтехимии, транспортировки нефти и нефтепродуктов.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Нефтегазовая отрасль — одна из самых пострадавших от коронавируса. Из-за карантинов по всему миру встал транспорт — основной драйвер спроса на нефть и нефтепродукты. По данным Международного энергетического агентства, уже в апреле потребление нефти может обрушиться на 30%, а по итогам всего 2020 года — примерно на 10%. С 1 мая крупнейшие производители нефти в рамках сделки ОПЕК+ снизят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, в том числе Россия — около 1,8 млн барр.