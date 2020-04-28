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Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников

Государство может поддержать нефтегазовые компании, которые пострадали из-за коронавируса, — в ближайшее время поддержку обсудят на совещании у президента Владимира Путина. Часть затрат на бурение может взять на себя бюджет
BRENT BR-5.20 $20,26 +4,97%
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет рассматриваться поддержка нефтегазовых компаний, рассказал помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума, сообщает «Интерфакс».

По его словам, на этом совещании будет обсуждаться поддержка нефтесервисных компаний, возможность изменения демпфирующего механизма в системе обратного акциза на нефть (компании платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт), вопросы газовой отрасли, нефтехимии, транспортировки нефти и нефтепродуктов.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Нефтегазовая отрасль — одна из самых пострадавших от коронавируса. Из-за карантинов по всему миру встал транспорт — основной драйвер спроса на нефть и нефтепродукты. По данным Международного энергетического агентства, уже в апреле потребление нефти может обрушиться на 30%, а по итогам всего 2020 года — примерно на 10%. С 1 мая крупнейшие производители нефти в рамках сделки ОПЕК+ снизят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, в том числе Россия — около 1,8 млн барр.

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Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Но пока нефтяные хранилища продолжают заполняться и отрасль приближается к коллапсу: в США появились отрицательные цены на нефть, российский сорт Urals колеблется в низком диапазоне $10–17 за баррель. Доходы российских нефтяных компаний в этом году упадут на $18–20 млрд, или примерно на 40%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтингового подразделения агентства Argus.

В такой ситуации российское Минэнерго еще месяц назад подготовило план по поддержке нефтяников, в нем около 15 различных мер, рассказали РБК три федеральных чиновника. Но план ушел в правительство с грифом «совершенно секретно», объяснили они, отказавшись перечислить предложенные меры.

По словам одного из собеседников РБК, нефтяники давно просили изменить формулу расчета демпфера. Это механизм стабилизации цен на топливном рынке, в рамках которого обычно государство доплачивает компаниям, чтобы на фоне дорогой нефти и топлива на внешних рынках, они не поднимали цены на бензин и внутри страны. Но демпфер работает и в обратную сторону. Так, в феврале из-за аномально низких цен бюджет впервые заработал на механизме, а за год при цене Urals в $20 за баррель компании могут заплатить в казну рекордную сумму — 1 трлн руб. До сих пор чиновники были против изменения демпфера: механизм гарантирует наполнение бюджета при низких ценах на нефть, говорил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак.

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Бизнес
Фото: Paul Sancya / AP

Минэнерго изучает, как помочь нефтесервисным компаниям, рассказал в ходе Тюменского нефтегазового форума директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства Александр Гладков. «Мы рассматриваем возможность, когда мы подставим плечо нефтесервисным компаниям, может быть, заказав им работы по разбуриванию тех месторождений, которые интересны нефтяным компаниям», — объяснил чиновник. По его словам, для этого можно привлечь деньги в банках и бюджете, а также госгарантии для банков. Это позволит сохранить персонал, оборудование и квалификации, которые имеются у нефтесервисов, заключил Гладков.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: нефть, коронавирус
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