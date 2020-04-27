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Нефть дешевеет ,  
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Urals стал дороже североморской нефти

Российская нефть Urals, которая обычно продается в Европе с дисконтом к цене на сорта Северного моря, подорожала и теперь продается с премией. Российские нефтяники ограничили предложение в портах из-за сделки ОПЕК+
BRENT BR-5.20 $19,89 -7,83%
Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus. Urals подорожал на $0,68, до $16,39 за баррель, на условиях поставки CIF Роттердам (учитывает расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза). Премия к эталону составила $0,20 за баррель.

Почему Urals оказался дороже

Urals — более тяжелая и сернистая нефть, чем сорта Северного моря, на основе которых Argus рассчитывает котировку North Sea Dated (в основном это Brent, Forties, Oseberg, Ecofisk и Troll). Из тяжелой нефти получается меньше легких нефтепродуктов (бензина и нафты), чем из североморской легкой нефти, пояснил РБК вице-президент Argus Виктор Парно.

Светлые нефтепродукты, как правило, дороже темных, поэтому в обычных условиях и Urals продается с дисконтом к нефти Северного моря. В марте и апреле 2020 года из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса скидка Urals к North Sea Dated доходила почти до $5 за баррель, следует из данных Argus.

На Средиземном море Urals дешевле. Дисконт на партии Urals к североморскму эталону в Средиземноморье пока остался прежним - минус $1,25 за баррель (CIF Аугуста). Urals в средиземноморских портах незначительно подешевел, до $14,94 за баррель.

Но иногда рынок меняет соотношение цен, напоминает Парно. Эксперты называют следующие причины подорожания Urals относительно североморских сортов:

  • В частности, коронавирус больше всего ударил именно по легкой нефти, так как на фоне пандемии мировой спрос особенно сильно упал на бензин. Urals чувствует себя не так плохо в том числе потому, что выход более востребованного сейчас дизеля из тяжелых сортов сорта выше, чем из легких сортов.
  • Премия к североморским сортам нефти — это следствие ожидаемого снижения поставок российского сырья по морю, объясняют аналитики Argus. Согласно майской программе отгрузок, суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться более чем на 40%, или 885 тыс. барр. (3,52 млн т) в сутки, относительно апрельского уровня, до 1,24 млн барр. (5,36 млн т). Это станет наименьшим объемом с декабря 2014 года, когда суточный экспорт составил около 1,22 млн барр. (5,24 млн т).
  • Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+ о сокращении добычи, заключенной 12 апреля. По ее условиям Россия в мае—июне должна сократить добычу на 1,8 млн барр. к уровню марта—апреля 2020 года, до 8,5 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение морского экспорта почти на 0,9 млн барр. соответствует половине обязательного сокращения.

Однако участники рынка не исключают, что фактические поставки Urals могут оказаться выше плана из-за сокращения загрузки российских НПЗ в условиях пониженного спроса на нефтепродукты из-за антивирусных мер, указывает Argus.

Насколько российский бюджет зависит от цены Urals

Цена Urals критически важна для российского бюджета: она учитывается при расчете экспортных пошлин нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. В 2019 году на эти налоги пришлось больше трети доходов бюджета (6,8 трлн руб). При снижении Urals ниже $15 за баррель, пошлины обнуляются, а поступления от НДПИ сокращаются в 22 раза до 240 млрд руб.

Однако при резком снижении нефтяных цен бюджет начинает получать сверхдоходы от нефтяников в виде выплат по демпферу (компании платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на АЗС, чем при поставках на экспорт) за бензин и дизель, что отчасти сглаживает потери от пошлин и НДПИ. При цене Urals в $20 за барр. поступления в бюджет от демпфера составят 1 трлн рублей, сообщил 22 апреля министр энергетики России Александр Новак.

Власти неоднократно подчеркивали: дешевая нефть не помеха для выполнения бюджетных обязательств, ведь Россия накопила значительные резервы. Однако экономисты Deutsche Bank подсчитали, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если Urals будет стоить $15 за барр.Ю или через шесть лет, если цена составит $30 за барр.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цена на нефть, Urals, Brent
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