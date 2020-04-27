Urals стал дороже североморской нефти

Российская нефть Urals, которая обычно продается в Европе с дисконтом к цене на сорта Северного моря, подорожала и теперь продается с премией. Российские нефтяники ограничили предложение в портах из-за сделки ОПЕК+

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Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus. Urals подорожал на $0,68, до $16,39 за баррель, на условиях поставки CIF Роттердам (учитывает расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза). Премия к эталону составила $0,20 за баррель.

Почему Urals оказался дороже

Urals — более тяжелая и сернистая нефть, чем сорта Северного моря, на основе которых Argus рассчитывает котировку North Sea Dated (в основном это Brent, Forties, Oseberg, Ecofisk и Troll). Из тяжелой нефти получается меньше легких нефтепродуктов (бензина и нафты), чем из североморской легкой нефти, пояснил РБК вице-президент Argus Виктор Парно.

Светлые нефтепродукты, как правило, дороже темных, поэтому в обычных условиях и Urals продается с дисконтом к нефти Северного моря. В марте и апреле 2020 года из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса скидка Urals к North Sea Dated доходила почти до $5 за баррель, следует из данных Argus.