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Компании США начали закачку нефти в хранилища национального резерва

BRENT BR-5.20 $20,41 +5,75%
Фото: Paul Sancya / AP
Фото: Paul Sancya / AP

Нефтедобывающие компании США из-за нехватки места в коммерческих хранилищах начали закачку сырья в хранилища Национального стратегического резерва, сообщает Bloomberg. По данным агентства, уже закачано 1,1 млн барр., а Минэнерго США заключило контракты на размещение в госрезерве 23 млн барр. от компаний-производителей.

Ранее сообщалось, что министерство провело переговоры с девятью нефтяными компаниями и достигло соглашения о начале закачки в резервные емкости в апреле 2020 года. Основные объемы закачки должны прийтись на май—июнь.

Bloomberg отмечает, что компании, разместившие свою нефть в хранилищах стратегического резерва, могут забрать ее до марта 2021 года за вычетом небольшой доли сырья в счет оплаты услуг.

Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти
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Фото: David McNew / Getty Images

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что власти США не оставят нефтегазовые компании страны без финансовой поддержки. В середине апреля Bloomberg сообщил, что Минэнерго США разработало план выплаты местным производителям нефти компенсаций за отказ от добычи. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей.

Теги: США, запасы нефти
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