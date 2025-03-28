Суд отменил национализацию Ивановского завода тяжелого станкостроения

Второй арбитражный апелляционный суд отказал Генпрокуратуре по делу о передаче государству Ивановского станкостроительного завода. Теперь Росимущество должно вернуть изъятый год назад актив бывшим собственникам завода

Ивановский завод тяжелого станкостроения (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Росимущество должно вернуть АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС) — некогда крупнейшее в своем профиле предприятие — его бывшим владельцам, у которых оно было изъято по иску Генпрокуратуры в прошлом году. Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Ивановской области о «повороте судебного акта» годичной давности, запустившего процесс национализации АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», следует из карточки судебного разбирательства между Генпрокуратурой и частными собственниками предприятия.

Первая инстанция утвердила поворот в январе, рассмотрев иск частных собственников предприятия, у которых оно было изъято весной 2024 года. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение в апелляции.

Как развивалось дело

До приватизации в 1996 году ИЗТС был одним из крупнейших в России станкостроительных заводов. По состоянию на начало 2024 года в числе его собственников были: Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО «ИЗТС», ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест». В феврале 2024 года Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с требованием изъять эти доли «из чужого незаконного владения»: причиной назывались «умышленные и взаимосвязанные противоправные действия должностных лиц и ответчиков» — в частности, на передачу акций не было получено разрешение правительства. В иске говорилось, что 81,8% акций завода Бажановы приобрели незаконно, после чего остановили производство, разорвали кооперационные связи с оборонными предприятиями, вывели активы в аффилированные организации и сдали имущество в аренду.

В марте того же года суд удовлетворил требования надзорного органа, но уже спустя полгода Второй арбитражный апелляционный суд отменил это решение и принял новый судебный акт, в котором Генпрокуратуре было отказано в иске в полном объеме. Это стало первым случаем отмены передачи предприятия государству в России в апелляционной инстанции. Суды пришли к выводу, что сделки Бажановых носили «открытый и возмездный характер», а значит, оснований считать «ответчиков недобросовестными приобретателями спорного имущества не имеется». Кассационная инстанция — Арбитражный суд Волго-Вятского округа — оставила решение апелляционной инстанции без изменения.

В сентябре 2024 года, то есть на момент отмены решения Вторым апелляционным судом, акции завода уже были переданы в собственность Росимущества. Чтобы вернуть их обратно, бывшие акционеры предприятия подали иск о повороте судебного акта, который и был удовлетворен Арбитражным судом Ивановской области в январе 2025 года. В четверг, 27 марта, решение Второго арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.

Максим Никонов, директор правового департамента юридического бюро «Константа» (защищал интересы частных собственников), заявил, что теперь государство обязано незамедлительно вернуть акции «законным владельцам». «К сожалению, могу предположить, что добровольно органы власти и регистратор решение суда все равно не исполнят. Тогда нам придется получать исполнительный лист и инициировать принудительное исполнение решения. Процессуальные рычаги наших оппонентов крайне призрачны — прокуратуре остается надеяться только на мнение председателя Верховного суда, к которому они уже обратились», — говорит он.

РБК направил запрос в Верховный суд.

Никонов не смог прокомментировать возможность доступа представителей Бажановых на завод. «Последствия «временного управления», введенного в период обращения акций в пользу Росимущества и до настоящего времени, нам с доверителями только предстоит оценить, после чего мы определимся с мерами реагирования», — добавил он.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Как с делом связан «Ростех» Сразу после первого решения о деприватизации госкорпорация «Ростех» попросила власти передать ей акции ивановского завода. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», а «частные владельцы предприятия препятствуют работе», объяснял тогда источник РБК позицию госкорпорации. В «Ростехе» после сентябрьского поворота в пользу частных собственников настаивали на том, что приватизация завода была сомнительной и восстановление «законных прав государства» — критически важная задача в условиях санкций. «В ситуации, когда страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, санкционными ограничениями на поставку производственного оборудования, в том числе станков, текущее положение дел является неприемлемым», — заявляли тогда в «Ростехе». В «Ростехе» отказались комментировать решение апелляции о повороте исполнения судебного акта.

Что говорят юристы

Определение Арбитражного суда Ивановской области о повороте исполнения судебного акта — основание для возврата Росимуществом акций ответчикам, говорит партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. По его словам, определение вступит в силу с момента изготовления в полном объеме Вторым арбитражным апелляционным судом постановления, которым определение первой инстанции оставлено без изменения. Определение может быть исполнено добровольно либо принудительно. «В последнем случае ответчики вправе предъявить исполнительный лист непосредственно держателю реестра акционеров, который в силу ст. 8.1 закона «Об исполнительном производстве» обязан списать акции со счета Росимущества и зачислить их на счета ответчиков. Стоит ожидать, что Генпрокуратура подаст кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Ивановской области о повороте исполнения судебного акта. Но вероятность его отмены отсутствует. А без удовлетворения иска Генпрокуратуры поворот исполнения решения неизбежен», — объясняет Мальбин.

Ответчики вправе требовать возмещения материальных потерь, если таковые возникли у них или у предприятия в связи с действиями «временного акционера», указывает собеседник РБК. Это может быть иск об убытках или о неосновательном обогащении, например, если в спорный период Росимуществу были выплачены дивиденды. По его словам, в зависимости от обстоятельств могут быть предъявлены и другие иски. По данным СПАРК, если в 2023 году выручка АО составила 2,49 млн руб., а чистый убыток — 50,2 млн руб., то в 2024-м выручка выросла до 3,21 млн руб., а убыток сократился до 2,22 млн руб.

Ольга Сулим, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры», согласна, что решение апелляционного суда обязывает Росимущество восстановить имущественные права прежних акционеров. «Состав акционеров общества должен быть возвращен к исходному состоянию, что требует соответствующих изменений в реестре. Если решение суда предусматривает немедленное исполнение, это может занять несколько дней: регистрирующий орган вносит изменения в течение трех дней после обращения, но как быстро обратится Росимущество, сказать сложно. В таких случаях принято говорить о «разумных сроках». Проблема в том, что никаких четких рамок у разумных сроков нет», — объясняет юрист.

Самый эффективный процессуальный рычаг, который могла бы использовать Генпрокуратура, по версии Сулим, — это кассационное представление в коллегию по экономическим спорам Верховного суда. «Гипотетически» оно могло бы позволить надзорному органу переломить ход спора. Но 17 марта Верховный суд отказал прокуратуре и «Ростеху» в передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии. «Это значит, что исход конкретного спора уже известен и передача государству акций предприятий на основании тех нарушений, признаки которых были указаны в иске, маловероятна», — говорит юрист.

Но спор может быть возобновлен, если появятся новые доказательства допущенных в ходе приватизации нарушений, которые не были заявлены ранее или о которых не было известно.

Сулим добавила, что акционеры могут заявить требования о возмещении убытков, причиненных им в результате действий государственных органов или должностных лиц, включая прокуратуру, в соответствии со ст. 1069 и 1070 Гражданского кодекса. «Проблема в том, что в данной ситуации необходимо доказать, во-первых, что эти действия носили незаконный характер, во-вторых, что этими действиями был причинен материальный ущерб, в-третьих, подтвердить размер ущерба. Последнее сделать сложнее всего — в соответствии с практикой суды чаще всего снижают размер требований, подлежащих удовлетворению, если вообще соглашаются с их обоснованностью. Если суд с требованиями соглашается, возмещение ведется за счет средств бюджета», — пояснила она.