Апелляционный суд впервые отказал Генпрокуратуре в деприватизации завода

Генпрокуратура сочла приватизацию Ивановского завода станков незаконной. Арбитражный суд сначала поддержал ее требования по возвращению активов государству, но апелляционная инстанция отказала — это произошло впервые

Фото: Максим Блохин / ТАСС

Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение ивановского суда, полностью отказав Генпрокуратуре в иске об изъятии акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) в пользу государства. Об этом РБК сообщило юридическое бюро «Константа», представляющее интересы завода.

«Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», — сказано в карточке дела.

«Это первый случай отмены «деприватизации» в России в апелляционной инстанции», — подчеркнули в юридическом бюро. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Как рассказал РБК директор правового департамента юридического бюро «Константа», председатель исполнительного комитета Ивановского регионального отделения Ассоциации юристов России Максим Никонов, аргументы защиты были следующими:

ИЗТС не являлся и не является оборонным предприятием, не относится к организациям военно-промышленного комплекса, поэтому приватизация могла происходить в общем порядке без согласования с правительством России.

По иску пропущен срок исковой давности, который по общему правилу составляет три года, а по некоторым экстраординарным ситуациям может достигать десяти лет. Но решение о приватизации приняли в 1992-м, а окончательно акции распределили между частными лицами в 1996-м.

«Естественно, сроки исковой давности истекли. Суд первой инстанции, к сожалению, этот довод внимание не принял, но в апелляционной инстанции мы также доказывали, что исковая давность не позволяет сейчас ни при каких условиях изъять акции у существующих, у действующих акционеров», — сказал Никонов.

Ивановский завод тяжелого станкостроения — одно из крупнейших российских станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков, находится в списке системообразующих предприятий России. Выручка завода в 2023 году составила 2,49 млн руб., чистый убыток — 50,2 млн руб. Как передавала «Российская газета», на территории завода разместились автосервисы, швейные цеха, офисы, хостел, стоматология, танцевальная студия, склады ретейлеров и маркетплейсов.

Никонов отметил, что апелляционный суд рассматривал жалобы предприятия и мажоритарных акционеров «несколько заседаний, то есть достаточно долго», что не является типичным для таких дел.

«В первой станции такие дела в целом проходят молниеносно, очень быстро. И в первой инстанции очень сложно собрать доказательства ответчикам с учетом, что это документы обычно начала 1990-х годов, которые, ну, сами понимаете, не под руками, мягко говоря, их надо истребовать в архивах, в различных профильных министерствах, ведомствах. Мы в первой инстанции просили это сделать, но суд нам, к сожалению, отказал. Однако в апелляции получилось эти документы получить, в частности из государственного архива, и приобщить к материалам дела», — добавил адвокат.

Генпрокуратура потребовала вернуть завод государству полгода назад, решив, что в 1990 году приватизацию провели незаконно в результате «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков».

По мнению надзорного ведомства, решение о приватизации приняли не уполномоченные на это лица и организации, обязательного в таких случаях разрешения правительства страны получено не было. Российская Федерация, как собственник завода, не передавала полномочия по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом, а приватизация стала причиной нанесения ущерба национальным интересам и обороноспособности России, настаивает Генпрокуратура.

В иске говорилось, что акциями незаконно завладели Владимир Бажанов (был одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил Бажанов, скупившие 81,8% акций предприятия. Прокуроры заподозрили их в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями, дроблении имущественного комплекса завода, а также выводе активов в 2014–2017 годах в аффилированные организации. И теперь компании, на которые выведены мощности ИЗТС, «станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров — Бажановых».

В марте Арбитражный суд полностью поддержал претензии Генпрокуратуры. В конце июля активы ИЗТС внесли в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024–2026 годы.

Генпрокуратура в последний год неоднократно обращалась с исками о передаче частных промышленных компаний в собственность государства.

«Когда речь идет пусть не о неправильных с экономической точки зрения, но все-таки легальных решениях, связанных с приватизацией, я бы это вообще не трогал. Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества», — сказал в июне президент Владимир Путин. По его словам, он не считает, что приватизацию в 1990-е годы проводили целенаправленно «с какими-то криминальными целями».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал поправки, которые призваны защитить добросовестных собственников бизнеса от деприватизации. Глава союза Александр Шохин выразил уверенность, что предложения лягут в основу президентского законопроекта, и добавил: «Тогда у нас, может, немного остановится энтузиазм соответствующих органов».

Шохин высказывался против деприватизации и подчеркивал, что «стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников».