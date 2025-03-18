Силуанов назвал актуальным вопрос о «большой приватизации» в России

Минфин разместит на фондовом рынке акции ДОМ.РФ на сумму не менее 15 млрд руб., активность новых размещений будет зависеть от Росимущества, заявил Силуанов, добавив, что «сейчас время», когда можно поставить вопрос о приватизации

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин считает актуальным вопрос о «большой приватизации» в России и подготовит соответствующие предложения, заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании коллегии Росимущества, передает корреспондент РБК.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — сказал он.

Силуанов уточнил, что для повышения вовлеченности в достижении национальных целей необходимо утвердить новые стратегии развития госкомпаний.

По его словам, в 2025 году ожидаются доходы от реализации имущества в размере 100 млрд руб. «В прошлом году мы приняли акты, которые позволяют выявлять неэффективное использование имущества. И в этом году нужно активизировать вынесение на комиссию таких предложений», — подчеркнул глава Минфина.

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить капитализацию фондовых рынков к 2030 году до уровня 2/3 от ВВП, в связи с чем Минфин рассматривает наращивание объема публичных размещений акций госкомпаний до 1 трлн руб. как за счет выхода на IPO, так и путем размещения на бирже акций, которые находятся в собственности государства, отметил Силуанов. В 2025 году министерство намерено разместить на фондовом рынке акции ДОМ.РФ на сумму не менее 15 млрд руб., а вопрос активности новых размещений будет зависеть от работы Росимущества, заключил он.

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