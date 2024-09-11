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«Ростех» не согласился с отказом суда в деприватизации завода в Иваново

В Ростехе назвали сомнительной приватизацию ивановского завода в 1990-х
«Ростех» настаивает на незаконности приватизации Ивановского завода тяжелого станкостроения, несмотря на решение Апелляционного суда. В компании назвали критически важной задачей восстановление прав государства в условиях санкций
Фото: rostecru / Telegram
Фото: rostecru / Telegram

Приватизация Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) в 1990-е годы была сомнительной, и восстановление «законных прав государства» — критически важная задача в условиях санкций, заявила пресс-служба «Ростеха».

По данным ведомства, «частные собственники раздробили» ИЗТС и теперь «сдают свои площади в аренду под торговлю и офисы». «В ситуации, когда страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, санкционными ограничениями на поставку производственного оборудования, в том числе станков, текущее положение дел является неприемлемым», — заявили в «Ростехе».

Там добавили, что нахождение ИЗТС в руках текущих собственников «противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для нацбезопасности». «Восстановить законные права государства над этим и другими предприятиями, имеющими ключевое значение для отечественной промышленности и технологического суверенитета страны, сегодня критически важная задача», — считают в ведомстве.

Ивановский завод тяжелого станкостроения — одно из крупнейших производителей высокотехнологичных и наукоемких станков в России, находится в списке системообразующих предприятий. По итогам 2023 года его выручка составила 2,49 млн руб., чистый убыток — 50,2 млн руб. «Российская газета» писала, что на территории завода разместились автосервисы, швейные цеха, офисы, хостел, стоматология, танцевальная студия, склады ретейлеров и маркетплейсов.

Генпрокуратура подала иск о признании незаконной приватизацию ИЗТС в феврале. Причиной назывались «умышленные и взаимосвязанные противоправные действий должностных лиц и ответчиков». В иске говорилось, что 81,8% акций завода незаконно приобрели Владимир Бажанов и его сын Михаил Бажанов, после чего остановили производство, разорвали кооперационные связи с оборонными предприятиями, вывели активы в аффилированные организации и сдали в аренду имущество.

Апелляционный суд впервые отказал Генпрокуратуре в деприватизации завода
Бизнес
Фото:Максим Блохин / ТАСС

Спустя месяц Арбитражный суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры. Активы ИЗТС попали в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024–2026 годы. Однако в сентябре Второй арбитражный апелляционный суд отказал в деприватизации, что стало первым решением подобного рода.

В последний год Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками о передаче частных промышленных компаний в собственность государства. Президент России Владимир Путин утверждал, что в этом случае о деприватизации речи не идет. Он назвал оправданной работу прокуроров, если речь идет о приобретении активов с нарушением закона и их использовании «во врем государству», но призвал не допускать давления на бизнес.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Ростех Ивановская область заводы приватизация
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