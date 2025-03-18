Путин заявил о необходимости окончательного решения вопроса приватизации

Вопросы приватизации будут обсуждаться до тех пор, пока все они не будут решены, заявил Путин. Минфин ранее анонсировал разработку предложений по «большой приватизации», указав, что пришло время «поставить вопрос на повестку дня»

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП), заявил, что вопросы приватизации необходимо обсуждать до тех пор, пока они не будут решены окончательно.

«У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли», — сказал президент.

Путин отметил, что проблемы с приватизацией существуют не только в России, но и на Западе. По его словам, «предложенные западными партнерами механизмы» и раньше работали со скрипом, а сейчас и вовсе «покровы спали», и стало понятно, «чего стоят» западные юрисдикции, «в которые все стремились, чтобы там спрятаться и прикопать что-то по-тихому».

«Все — ничего этого нет», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что о приватизации «всегда много вопросов». «Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно — надо обсуждать, пока не решим окончательно», — заключил он.

Ранее сегодня глава Минфина Антон Силуанов назвал вопрос о «большой приватизации» актуальным, отметив, что его стоит включить в повестку дня в 2025 году. По словам министра, в нынешнем году ожидаются доходы от реализации имущества в размере 100 млрд руб.

С 2023 года Генпрокуратура обращалась в суды с требованием о возвращении в собственность государства крупных компаний. В частности, были поданы иски в отношении Ивановского завода тяжелого станкостроения и заводов группы ЧЭМК. Путин называл оправданным изъятие бизнеса в случае прямого ущерба безопасности и национальным интересам страны. При этом «формальные поводы и зацепки» президент счел недопустимыми.