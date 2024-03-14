Гепрокуратура решила взыскать с экс-владельца ЧЭМК около 26 млрд руб.

С бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова решили взыскать около 26 млрд руб. В Генпрокуратуре сочли эти средства «незаконным обогащением» при заключении соглашения с «Урало-сибирской металлургической компанией»

Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Генпрокуратура подала иск в отношении бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, его супруги Людмилы, сына Михаила и АО «Компания Эталон» с требованием взыскать около 26 млрд руб., сообщили в Арбитражном суде Челябинской области.

Прокуратура сочла эти средства «незаконным обогащением» при заключении договора с АО «Урало-сибирская металлургическая компания» от 19 октября 2022 года. По версии Генпрокуратуры, в рамках этого соглашения истцы были «освобождены от обязательств по возврату государственных средств», что «не имело экономической целесообразности».

ЧЭМК основали в 1929 году, он выпускает более 120 наименований ферросплавов и лигатур и свыше 40 изделий электродного производства. В 2021 году предприятие попало в рейтинг Forbes 200 крупнейших компаний России с выручкой 49 млрд руб.

Как уточнил РБК источник в надзорном ведомстве, «безвозвратное изъятие значительных активов не позволило получить их государству в качестве дохода от деятельности заводов, произвести за счет них модернизацию производства, увеличить объем и качество выпускаемой продукции, повысить заработную плату работникам и реализовывать иные социальные программы на территории Кемеровской, Свердловской и Челябинской областей».

По его словам, Антипов использовал эти средства на содержание своей семьи, «иных доверенных и подконтрольных лиц, на их бизнес-проекты» в России и за рубежом, то есть совершал действия, «направленные на легализацию незаконно полученного обогащения». «Сделки, заключенные для достижения противоправного результата во вред публичным интересам и значимому для обороны страны производству, являются ничтожными и недействительны с момента их совершения (ст. 167 ГК РФ)», — уточнил собеседник РБК.

АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» перечисляли денежные суммы в пользу принадлежащей Антиповым головной компании — АО «Урало-сибирская металлургическая компания», заявил источник в Генпрокуратуре. «В последующем средства под видом займов выдавались Антипову Ю.В., который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца», — добавил он.

Владельцы заводов группы ЧЭМК обжаловали передачу активов государству Бизнес

26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК. В надзорном ведомстве сочли незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы. Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон» и предоставил контроль над ними резидентам недружественных стран, что нанесло ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности России», заявили в Генпрокуратуре. Там также отмечали, что передача заводов в частную собственность была утверждена местными властями, а не кабмином.

В ЧЭМК заявляли, что приватизация заводов происходила по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями». В холдинге подтверждали сотрудничество с западными металлотрейдерами, подчеркивая, что аналогичные действия совершают производители другой продукции, которая идет на экспорт. 6 марта Антипов и его жена обжаловали решение о передаче заводов в госсобственность.

6 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер пожаловался президенту Владимиру Путину на неисполнение ЧЭМК предписания прокуратуры о снижении вредных выбросов. Глава государства в свою очередь поручил закрыть и вынести вредное производство комбината за пределы Челябинска и привлечь к этому вопросу инвесторов. Акции Серовского и Кузнецкого заводов ферросплавов, а также ЧЭМК арестовали 7 февраля.