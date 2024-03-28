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Война санкций ,  
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Хельсинки заявили о планах купить спортивную арену Тимченко и Ротенберга

Хельсинки заявили о планах выкупить спортивную арену Тимченко и Ротенберга
Сюжет
Война санкций
Если владельцы Helsinki Hall не согласятся на продажу, власти собираются начать процесс экспроприации собственности, сказал заммэра финской столицы
Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / imago sportfotodienst / Global Look Press
Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / imago sportfotodienst / Global Look Press

Власти Хельсинки намерены выкупить спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall (ранее — Hartwall Arena), которым владеют российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг (оба находятся под санкциями ЕС), сообщает Yle. Объект закрыт с конца февраля 2022 года.

Как писал РБК, российские бизнесмены приобрели Hartwall Arena, а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит» в 2013 году. Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Ротенберг и Тимченко. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит городу Хельсинки.

Если владельцы Helsinki Hall не согласятся на продажу, власти не позднее начала июня начнут процесс экспроприации собственности, пояснил заместитель мэра финской столицы Пааво Архинмяки.

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Хельсинки, Финляндия

«Это важный шаг на пути к вводу арены в эксплуатацию. Индустрия мероприятий, в частности, потеряла огромное количество концертов, пока арена не использовалась», —сказал заммэра.

Архинмяки отметил, что город пытается заключить сделку с нынешними владельцами Helsinki Hall. Однако власти также готовятся к возможному изъятию имущества в случае необходимости. Они сейчас изучают, возможно ли отчуждение объекта в соответствии с действующим законодательством или потребуется новое.

Газета Helsingin Sanomat писала, что власти хотят купить арену, чтобы открыть ее, а потом продать новым владельцам.

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В августе прошлого года Yle сообщало, что власти Хельсинки предлагают внести поправки в законодательство, которые позволят вновь использовать Helsinki Hall как место проведения спортивных и культурных мероприятий.

Власти дважды сообщали о просрочке владельцами арены оплаты аренды земли в Хельсинки.

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Теги
Елена Чернышова
Хельсинки арена Роман Ротенберг Геннадий Тимченко
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