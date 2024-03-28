Хельсинки заявили о планах выкупить спортивную арену Тимченко и Ротенберга

Хельсинки заявили о планах купить спортивную арену Тимченко и Ротенберга

Если владельцы Helsinki Hall не согласятся на продажу, власти собираются начать процесс экспроприации собственности, сказал заммэра финской столицы

Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / imago sportfotodienst / Global Look Press

Власти Хельсинки намерены выкупить спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall (ранее — Hartwall Arena), которым владеют российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг (оба находятся под санкциями ЕС), сообщает Yle. Объект закрыт с конца февраля 2022 года.

Как писал РБК, российские бизнесмены приобрели Hartwall Arena, а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит» в 2013 году. Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Ротенберг и Тимченко. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит городу Хельсинки.

Если владельцы Helsinki Hall не согласятся на продажу, власти не позднее начала июня начнут процесс экспроприации собственности, пояснил заместитель мэра финской столицы Пааво Архинмяки.

«Это важный шаг на пути к вводу арены в эксплуатацию. Индустрия мероприятий, в частности, потеряла огромное количество концертов, пока арена не использовалась», —сказал заммэра.

Архинмяки отметил, что город пытается заключить сделку с нынешними владельцами Helsinki Hall. Однако власти также готовятся к возможному изъятию имущества в случае необходимости. Они сейчас изучают, возможно ли отчуждение объекта в соответствии с действующим законодательством или потребуется новое.

Газета Helsingin Sanomat писала, что власти хотят купить арену, чтобы открыть ее, а потом продать новым владельцам.

В августе прошлого года Yle сообщало, что власти Хельсинки предлагают внести поправки в законодательство, которые позволят вновь использовать Helsinki Hall как место проведения спортивных и культурных мероприятий.

Власти дважды сообщали о просрочке владельцами арены оплаты аренды земли в Хельсинки.