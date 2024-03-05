Тимченко и Ротенберг задолжали за аренду земли ледовой арены в Хельсинки
Власти Хельсинки не получили очередной платеж за аренду земли от владельцев спортивной арены «Хельсинки» (ранее Hartwall Arena) Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга (находятся под санкциями ЕС). Об этом Yle сообщил представитель мэрии Сами Хаапанен.
Просроченная задолженность распространяется на всю арендную плату на начало года с 1 января по 31 марта. Арендная плата за землю выставляется ежегодно четырьмя частями. Один взнос составляет около €102 тыс., а это значит, что арендная плата за землю в год на данный момент составляет почти €410 тыс., отмечает Yle.
РБК направил запрос представителю Ротенберга и в пресс-службу мэрии Хельсинки.
Это второй случай за последнее время, когда арендная плата за землю не была внесена в срок. Первый раз это случилось летом 2023 года, но долги были погашены в сентябре.
Как писал РБК, российские миллиардеры купили Hartwall Arena (а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит») в 2013 году. Формально ареной владеет Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Ротенберг и Тимченко.
В ноябре 2022 года финские СМИ сообщали, что бизнесмены решили продать стадион. Временный поверенный в делах Тимченко в Финляндии Кай Паананен подтверждал, что те дали разрешение на продажу и отмечал, что «ведутся активные переговоры». Но тогда никто так и не назвал возможного нового основного владельца арены.
Отметим, что земля под Helsinki Hall принадлежит городу Хельсинки. Сам комплекс был построен в 1997 году. Его максимальная вместимость составляет 13,5 тыс. человек.
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