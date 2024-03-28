Артемьев заявил об отсутствии предпосылок к резкому росту цен на бензин

Глава СПбМТСБ Игорь Артемьев не видит «никаких предпосылок» для «стремительного роста цен» на топливо на фоне атак дронов на НПЗ. Запрет экспорта бензина и рост норматива продаж дизеля — «ход, который партию решает», сказал он РБК

Обстановка у Рязанского нефтеперерабатывающего завода, 13 марта 2024 г. (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Предпосылок для стремительного роста биржевых цен на топливо из-за атак, совершенных на нефтеперерабатывающие предприятия, не ожидается, сообщил в интервью РБК президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев. Этому способствуют превентивные меры правительства, что подтверждает динамика торгов последних дней.

Полный текст интервью будет опубликован утром 28 марта.

Артемьев напомнил, что в России профицитное производство дизеля и экспортные объемы в любой момент можно перенаправить на внутренний рынок. При этом бензина экспортируется меньше. Поэтому власти перед сезоном высокого спроса увеличили норматив продаж дизеля на бирже до 16% и с 1 марта ввели полугодовое эмбарго на экспорт бензина (за исключением ряда стран).

«Это решение, как в шахматах бывает, стало ходом, который партию решает. Поэтому никаких предпосылок для какого-то стремительного роста цен я сейчас не ожидаю», — подчеркнул Артемьев, отвечая на вопрос про риски роста стоимости топлива из-за снижения нефтепереработки на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Несмотря на аварии на заводах, выведение в ремонт, правительство смогло принять нужные оперативные меры. С точки зрения логистики история существенным образом улучшилась, заводы получили задание загрузить свои мощности максимально, и компании всерьез занялись этим. Тем более что они очень близко подошли к демпферу по цене — по дизельному топливу там немного осталось, и, если они пересекут эту границу — то, что заработают на экспорте, заплатят государству. Компаниям это невыгодно», — добавил он.

Демпферный механизм создан для сдерживания роста цен на нефтепродукты внутри страны при высоких экспортных ценах. Налоговый кодекс предусматривает, что НПЗ получают доплаты из бюджета, пока цены на внутреннем рынке держатся ниже установленной предельной цены. Если в 2024 году среднемесячная цена для бензина превысит 64 515 руб. за тонну, а для дизтоплива — 66 600 руб., то демпферные выплаты обнулятся.

Что происходило с биржевыми ценами на дизель и бензин

С начала 2024 года ВСУ осуществили несколько атак на российские НПЗ с применением дронов. Впоследствии о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском заводах, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском, Славянском и Куйбышевском заводах зафиксировали различного рода повреждения. При этом мартовская серия атак усилила опасения участников рынка, связанные с дефицитом топлива, поэтому биржевые цены на бензин и дизель только за две недели, с 11 по 22 марта, выросли на 10–15%, следует из данных СПбМТСБ по территориальному индексу европейской части России.

В конце прошлой недели, 22 марта, вице-премьер Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке с участием представителей ведомств и нефтяных компаний, на котором были отмечены рост внутренних поставок топлива и достаточность запасов. Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и дозагрузить НПЗ. Источники РБК также сообщали, что нефтекомпании заявили об улучшении ситуации с логистикой по железной дороге и снижении риска затоваривания.

В итоге 22 марта летний дизель подешевел на бирже впервые за две недели, 25 марта начал дешеветь бензин. По итогам торгов 27 марта цена бензина АИ-92 снизилась на 1,37%, до 53,258 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,85%, до 63,836 тыс. руб. за тонну, летнего дизеля — на 0,79%, до 65,659 тыс. руб. за тонну.

Как отмечает Артемьев, на сегодняшний день все компании соблюдают нормативы по продажам топлива на бирже, а некоторые — их перевыполняют, хотя требования «к регулярности и равномерности торгов удается выдерживать не всегда». По его словам, абсолютным лидером является «Роснефть». «Они стабильно продают 25% и более, хотя норматив был по бензину 15%, по дизелю — 12%. Так они заявляют о своей социальной ответственности, хотя могли бы отторговаться на экспорте и заработать больше», — отметил глава СПбМТСБ, добавив, что больше норматива поставляют на биржу и несколько более мелких компаний.

По оценкам СПбМТСБ, на ее площадке продается каждая четвертая тонна произведенного в России топлива, то есть около 25%. Так, в 2023 году реализация нефтепродуктов на бирже выросла на 6,4%, до 31 млн т. «По тому, как мы видим баланс спроса и предложения, при запрете экспорта, росте норматива по дизелю в этом году мы, возможно, улучшим рекорд», — ожидает он.

Тем не менее объем предложения на биржевых торгах нужно и дальше увеличивать, создавая более глубокий резерв, считает президент СПбМТСБ. «Рост цены на бирже — это опасная история, и нельзя ее допускать, потому что это касается всей промышленности, а затем и потребителей продукции этой промышленности: продуктов питания, предметов первой необходимости», — заключил Артемьев.