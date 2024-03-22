Минэнерго поручило обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов
Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с нефтяными компаниями поручил им совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и сезонным ростом спроса на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе правительства России.
«Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели», — говорится в сообщении. Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо по-прежнему находится на контроле правительства.
Как сообщили РБК несколько источников, знакомых с итогами совещания, представители нефтяных компаний при обсуждений отметили улучшение ситуации с движением грузов по железной дороге и снижение риска затоваривания. Нефтяники заявили о планах увеличить загрузку своих НПЗ для производства топлива, необходимого для внутреннего рынка. Также было отмечено, что поставки топлива должны носить приоритетный характер на железной дороге.
Компаниям было также поручено удерживать цены на АЗС, а ФАС — осуществлять мониторинг цен на бирже.
По данным Минэнерго, в марте запасы достигли 1,9 млн т бензина и 3,4 млн т дизельного топлива соответственно. В ведомстве также назвали стабильными цены на АЗС. 13 марта там заявили о «высокой готовности к сезону роста спроса».
назвал увеличение производства топлива на НПЗ, которые его не остановили, и изменение графика плановых ремонтных работ.
С 1 марта правительство запретило экспорт бензина за исключением некоторых стран и повысило до 16% нормативы продаж дизеля на бирже для предотвращения дефицита на внутреннем рынке в период высокого спроса. В ФАС заявили, что объем биржевой реализации «по факту намного больше», но не привели конкретных цифр.
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Тем временем биржевые цены на топливо продолжили рост. По данным территориального индекса европейской части России, с 11 марта стоимость АИ-92, АИ-95 и летнего дизельного топлива увеличилась более чем на 10%.
С начала 2024 года ВСУ осуществили несколько атак на российские НПЗ с применением дронов. В частности, о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском заводах, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском и Славянском заводах зафиксировали различного рода повреждения.
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