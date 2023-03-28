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Суд признал законной сделку по продаже российского Forbes Мусаеву

Апелляционный суд признал законной сделку по продаже российской версии Forbes Мусаеву
Апелляционный суд признал законной сделку по продаже российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву и отменил определение суда первой инстанции, предполагавшее возвращение журнала прежнему владельцу.
Магомед Мусаев
Магомед Мусаев (Фото: пресс-служба Forbes)

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы принял решение отменить определение суда первой инстанции о признании недействительной сделки по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву, передает корреспондент РБК из зала суда.

По результатам назначенной судом оценочной экспертизы было установлено, что по состоянию на конец августа 2018 года чистые активы АО «АС Рус Медиа» составляли минус 245 млн руб., а рыночная стоимость 100% акций составляет 1 руб. При этом Федотов продал журнал за 500 тыс. руб. Экспертизу проводило АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате России.

Возвращение журнала Федотову повлекло бы за собой размещение на торгах акций АО «АС Рус Медиа» уже по их рыночной стоимости, отмечали ранее юристы.

«Сделка по покупке Forbes Russia Магомедом Мусаевым признана действительной. С самого начала мы не сомневались в своей правоте. Команда юристов Forbes Russia была уверена, что сделка законна — теперь это подтвердил и суд. Изначально мы рассматривали это дело как попытку незаконного захвата медиаактива. Также мы рады, что суд принял во внимание все факты и вынес справедливое решение», — прокомментировал решение суда в своем Telegram-канале директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.

30 августа 2018 года компания Федотова ООО «ФАФ Медиа» продала 100% АО «АС Рус Медиа» (российская версия Forbes) Магомеду Мусаеву. После продажи, в 2019 году Федотова признали банкротом, Арбитражный суд Москвы в его отношении ввел процедуру реализации имущества. Общая кредиторская задолженность бизнесмена на тот момент превышала 600 млн руб.

Весной 2022 года конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская подала в суд иск с просьбой признать сделку по продаже издания в 2018 году недействительной. Чупринская утверждала, что журнал был продан по цене ниже рыночной стоимости, что в отсутствии у должника иного имущества могло нарушить права кредиторов.

25 августа Арбитражный суд Москвы признал сделку недействительной и обязал вернуть Forbes бывшему владельцу Александру Федотову. Согласно тексту судебного определения, номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» составляла почти 69 млн руб., тогда как журнал продали за 500 тыс. руб. Суд также постановил, что у Федотова «на протяжении длительного времени сложились лично-доверительные отношения с Мусаевым». Арбитражный суд назвал целью сделки вывод активов: «Должник произвел формальное отчуждение имущества — ценные бумаги — в пользу аффилированного с ним лица, то есть де-юре произведена смена собственника, де-факто имущество осталось во владении и пользовании должника».

Компания — издатель журнала сочла решение суда ошибочным и подала апелляцию. По словам директора по развитию Forbes Дмитрия Озмана, суд не учел того, что Мусаев взял на себя погашение более 364 млн руб. долговых обязательств издания, что было указано в договоре купли-продажи акций. АО «АС Рус Медиа» также подписало «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн руб. и исполнило свои налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет», — объяснял Озман.

Уже во время судебных разбирательств Forbes получил финансирование от ПАО «Уралкалий» для «полноценной работы и развития» СМИ на фоне суда и проблем рекламой, писал ранее РБК. Сумма сделки не раскрывается.

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Александр Ситюков
При участии
Евгения Стогова
медиа Forbes суд
Материалы по теме
Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу Федотову
Технологии и медиа
Владелец российского Forbes получил финансирование от «Уралкалия»
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Технологии и медиа
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