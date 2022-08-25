Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу Федотову
Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии Forbes Магомеду Мусаеву.
С просьбой признать договор купли-продажи недействительным весной этого года обращалась конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. В разговоре с РБК она тогда объяснила это тем, что «продажа акций ниже рыночной стоимости» в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов». Она также утверждала, что акции АО «АС Рус Медиа» — компании-издателя российского Forbes — были проданы «ниже их и рыночной, и номинальной стоимости».
Номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» составляла почти 69 млн руб., однако сумма сделки, как указано в тексте судебного определения, составила 500 тыс. руб.
Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман заявил РБК, что компания считает решение суда ошибочным: «По неясным для нас причинам суд не принял во внимание факторы, существенным образом влияющие на исход дела». В числе таких факторов он указывает: суд посчитал сумму сделки нерыночной, «при этом проигнорировав тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании».
«На момент покупки у АО «АС Рус Медиа» были существенные долги, размер которых превышал 364 млн руб., что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи акций», — указывает Озман. Кроме того, при новом собственнике для решения проблем с задолженностью АО подписало «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн руб. и исполнила свои налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет». Он также отмечает, что «Мусаев из своих личных средств и средств компании погасил все долги перед сотрудниками и подрядчиками и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года»: «Игнорирование этого обстоятельства вызывает много вопросов. Мы уверены, что в апелляции данное недоразумение будет урегулировано». Озман также подчеркнул, что до того, как свой вердикт вынесет апелляционный суд решение первой инстанции не является вступившим в силу.
РБК направил запрос Александру Федотову.
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