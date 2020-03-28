FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве

Компания не смогла договориться с японским SoftBank об инвестициях на сумму $2 млрд в условиях пандемии коронавируса. Сделка сорвалась незадолго до того, как спутники OneWeb были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б»

Фото: пресс-служба "Роскосмоса" / AP

Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве, за чем последует увольнение большинства сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания не смогла достичь договоренности с японским Softbank о привлечении дополнительного финансирования на сумму $2 млрд.

Источники издания сообщили, что OneWeb начала переговоры с SoftBank несколько месяцев назад, они сорвались на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

По данным собеседников FT, переговоры провалились в субботу, 21 марта, за несколько часов до того, как 34 спутника OneWeb были выведены на орбиту. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Байконур.

OneWeb и SoftBank отказались от комментариев.

OneWeb ранее привлекла инвестиции в объеме $3,4 млрд для развития собственной спутниковой системы, рассказывал «Ведомостям» гендиректор компании Адриан Стекел. Среди крупнейших инвесторов он назвал SoftBank, Virgin Group Ричарла Брэнсона, Qualcomm, Airbus, мексиканскую Grupo Salinas и правительство Руанды.