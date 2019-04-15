Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Стоимость создания спутниковой системы, которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд руб. Эти средства должны предоставить частные инвесторы, но желающих пока нет

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен. «Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд руб.», — сообщил представитель «Роскосмоса».

Прежняя оценка необходимого финансирования находилась в пределах 300 млрд руб. Каковы перспективы этого проекта — разбирался РБК.

Что такое «русский OneWeb»

Речь идет о проекте, который разрабатывает «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). Впервые о планах по созданию спутниковой системы, которая позволила бы, в частности, оказывать услуги телефонной связи, высокоскоростного доступа в интернет, контроля датчиков интернета вещей и дронов в любой точке планеты, стало известно из материалов программы «Цифровая экономика» в ноябре 2017 года. На тот момент бюджет этого проекта оценивался в 299 млрд руб. Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

OneWeb — телекоммуникационная компания, основанная бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Проект уже привлек $3,4 млрд от SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и др. и готовится создать группировку из 650 спутников. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года. Тогда же компания сообщила, что рассчитывает развернуть первую по-настоящему глобальную сеть связи к 2021 году.