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Технологии и медиа ,  
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В Гвиане состоялся отложенный старт «Союза» со спутниками OneWeb
Запуск должен был произойти еще неделю назад, однако из-за неполадок старт ракеты был сдвинут. Новая задержка произошла из-за внештатной ситуации 21 февраля при старте очередного «Союза» с Байконура
Фото: Роскосмос / Twitter

Российская ракета «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщается в Twitter Роскосмоса. На ее борту — шесть спутников проекта по созданию глобального доступа в интернет OneWeb.

«Разгонный блок «Фрегат-М» продолжает работу по выводу шести аппаратов на целевые орбиты. Завершение пусковой кампании ожидается около 04:20 мск», — говорится в сообщении.

Прямую трансляцию запуска ведет в YouTube французская аэрокосмическая компания Arianspace. От ракеты успешно отошли первая и вторая ступень. Аппараты OneWeb должны быть выведены разгонным блоком на круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км.

Технологии и медиа
Запуск спутников OneWeb отложили из-за неполадок при полете с Байконура

Примерно через час после старта спутники были выведены на расчетную орбиту. 

«Союз-СТ-Б» должен был стартовать еще 20 февраля. Однако в конце января на носителе была обнаружена поломка — дефект трубопровода подачи гелия. Дата старта была сдвинута на 22 февраля. Однако 21 февраля внештатная ситуация возникла при запуске «Союза» схожего типа с космодрома Байконур. разгонному блоку удалось скорректировать орбиту аппаратов, но запуск ракеты со спутниками OneWeb все равно решили задержать для дополнительной проверки.

Проект OneWeb, который привлек $1,7 млрд инвестиций, ставит целью обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всей планете к 2027 году. Для этого предполагается создать орбитальную группировку из 900 спутников. Автор проекта — экс-сотрудник Google Грег Уайлер. Контракт на запуск спутников OneWeb подписал с «Роскосмосом».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ракета «Союз», OneWeb
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