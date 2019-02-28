В Гвиане состоялся отложенный старт «Союза» со спутниками OneWeb

В Гвиане состоялся отложенный старт «Союза» со спутниками OneWeb

Запуск должен был произойти еще неделю назад, однако из-за неполадок старт ракеты был сдвинут. Новая задержка произошла из-за внештатной ситуации 21 февраля при старте очередного «Союза» с Байконура

Фото: Роскосмос / Twitter

Российская ракета «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщается в Twitter Роскосмоса. На ее борту — шесть спутников проекта по созданию глобального доступа в интернет OneWeb.

«Разгонный блок «Фрегат-М» продолжает работу по выводу шести аппаратов на целевые орбиты. Завершение пусковой кампании ожидается около 04:20 мск», — говорится в сообщении.

Прямую трансляцию запуска ведет в YouTube французская аэрокосмическая компания Arianspace. От ракеты успешно отошли первая и вторая ступень. Аппараты OneWeb должны быть выведены разгонным блоком на круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км.