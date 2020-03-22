Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

Все 34 спутника британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом в Twittrer сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Есть отделение еще 4 КА (космических аппарата — РБК), всего выведено на орбиту 34 спутника. Миссия успешно завершена», — написал Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур вечером 21 марта. Она должна была вывести на орбиту 34 спутника связи.

В «Роскосмосе» после успешного старта сообщили о плановых отделениях первой и второй ступеней и орбитального блока. После этого в течение 3,5 часов спутники должны были отделяться от ракеты-носителя.

Изначально запуск спутников был запланирован на конец 2019 года, но в ноябре OneWeb сообщила о переносе старта. В компании объяснили это необходимостью провести дополнительные испытания, которые займут несколько недель.