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Технологии и медиа ,  
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Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

Все 34 спутника британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом в Twittrer сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Есть отделение еще 4 КА (космических аппарата — РБК), всего выведено на орбиту 34 спутника. Миссия успешно завершена», — написал Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур вечером 21 марта. Она должна была вывести на орбиту 34 спутника связи.

В «Роскосмосе» после успешного старта сообщили о плановых отделениях первой и второй ступеней и орбитального блока. После этого в течение 3,5 часов спутники должны были отделяться от ракеты-носителя.

Изначально запуск спутников был запланирован на конец 2019 года, но в ноябре OneWeb сообщила о переносе старта. В компании объяснили это необходимостью провести дополнительные испытания, которые займут несколько недель.

Проект OneWeb призван обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру за счет спутникового охвата всей поверхности планеты. Пуск первых шести телекоммуникационных спутников был произведен в феврале 2019 года с космодрома во Французской Гвиане.

Теги: Дмитрий Рогозин, космос, спутники
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Ракета «Союз» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb
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