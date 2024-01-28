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Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по «Силе Сибири — 2»

Премьер Монголии: Россия и Китай пока не договорились по «Силе Сибири — 2»
Россия и Китай работают над «экономическими выгодами» соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», заявил премьер Монголии (через нее будет проходить ветка газопровода). Начало работ ожидается в 2024-м
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Фото: Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Alexander Kubitza / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Alexander Kubitza / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ожидается, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай через Монголию будет отложено, пишет Financial Times со ссылкой на монгольского премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. До этого он говорил, что ожидает начала строительства трубопровода в 2024 году.

Отвечая на вопрос FT, будет ли соблюдаться этот график, Оюун-Эрдэнэ сообщил, что России и Китаю еще предстоит согласовать детали проекта. «Этим двум сторонам все еще нужно больше времени для проведения более детальных экономических исследований, — сказал он, добавив, что рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры. — Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и прикидки, и они работают над экономическими выгодами».

Премьер Монголии подчеркнул, что Улан-Батор ведет переговоры с Москвой и Пекином и «готов начать, как только эти две стороны будут готовы начать строительство».

В пресс-службе «Газпрома» отказались от комментариев РБК.

Вице-премьер России Александр Новак в статье для издания «Энергетическая политика» от 25 января сообщал, что завершение строительства «Силы Сибири — 2» намечено на 2029 год. «Выполнен технико-экономический анализ строительства, в ходе которого определены его ресурсная база и предварительные технологические параметры. Сроки строительства газопровода и его основные технико-экономические показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами», — говорится в публикации.

МИД Китая не стал напрямую комментировать переговоры по проекту, но заявил, что природный газ является важным аспектом китайско-российского энергетического сотрудничества. «Обе стороны последовательно осуществляли сотрудничество в области природного газа, основанное на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды», — говорится в заявлении министерства для FT.

Путин допустил ускорение постройки «Силы Сибири-2»
Бизнес
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

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По мнению бывшего директора по стратегии «Газпром нефти» Сергея Вакуленко, которое приводит FT, Россия будет добиваться от Китая более выгодных финансовых условий, чем по контракту по «Силе Сибири — 1», подписанному в 2014 году, когда мировые цены на газ были намного ниже. Исходя из его анализа данных о платежах китайского правительства, Россия получает за поставки газа меньше, чем Туркменистан или Узбекистан.

Старший аналитик Rystad Energy в Пекине Вэй Сюн сказала, что местная промышленность по-прежнему рассчитывает на начало эксплуатации трубопровода в 2030 году, чтобы удовлетворить растущий спрос в Китае и сохранить диверсификацию поставок газа.

Проектирование газопровода «Сила Сибири — 2» началось еще в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России. Емкость трубопровода — до 50 млрд куб. м газа в год.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин объявил о договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода, отметив, что «практически все параметры этого соглашения согласованы». Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается». Он сообщил, что компаниям поручили проработать «детали проекта».

В конце мая FT писала, что Пекин затягивает заключение сделки по «Силе Сибири — 2» в том числе для заключения более выгодных условий. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК прокомментировал информацию издания фразой: «Не читайте советских газет».

При этом в январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири — 2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии, откуда страна в 2020 году получила 43% импорта СПГ. В сентябре Путин заявил, что Москва рассматривает возможность ускорить строительство трубопровода.

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