Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Глава МИДа Сергей Лавров предложил расторгнуть договор с Бермудами, где зарегистрированы практически все иностранные самолеты российских перевозчиков. Перерегистрация самолетов в России может дорого обойтись авиакомпаниям

Сергей Лавров (Фото: Leo Correa / AP)

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года. Это следует из письма министра, направленного 14 декабря депутату Госдумы Михаилу Шеремету (копия письма — ответа на соответствующий депутатский запрос есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили сам депутат и источник РБК в Росавиации).

В департаменте информации и печати МИДа на запрос РБК ответили, что решение об инициировании расторжения договора относится к Росавиации и Минтрансу, РБК направил запрос в их пресс-службы.

Почему МИД настаивает на расторжении договора с Бермудами

«Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора», — пишет министр. Цель расторжения соглашения — последующий перевод самолетов из иностранных реестров в российский, отмечает он.

Российские власти уже давно обсуждают идею перерегистрировать иностранный флот отечественных авиакомпаний. С 2015 года Росавиация получила право на сертификацию самолетов и с февраля 2019 года стала требовать от авиакомпаний пройти повторную сертификацию уже в России, несмотря на регистрацию судов за рубежом. В мае 2019 года стало известно, что Генпрокуратура, проводившая весной проверки в Росавиации, выявила массу нарушений из-за отсутствия дополнительных сертификатов у машин российских авиакомпаний. Тогда прокуроры совместно с ФСБ выяснили, что около 400 самолетов российских авиакомпаний (это более половины парка всех перевозчиков) не проходили через дополнительные «необходимые исследования и сертификационные работы» в России.