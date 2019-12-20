Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Сейчас помимо межправительственного договора 1999 года между Россией и Бермудами действует приложение 83-bis к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Оба документа имеют приоритет над российским законодательством. На изменения в самолете иностранного производства (так называемая перекомпоновка; например, когда перевозчик увеличивает в салоне число кресел), согласно Чикагской конвенции, страна регистрации выдает сертификат. Но ранее МИД заявил, что соглашение с Бермудами не считается международным, поскольку это заморская территория Великобритании и она не правомочна сама заключать международные договоры. А значит, соглашение с Бермудами не имеет приоритета над национальным законодательством. Однако в письме от 14 декабря Лавров подчеркивает, что соглашение с Бермудами все же подпадает под определение международного договора.
Как перерегистрация самолетов отразится на российских авиакомпаниях
Перевод самолетов в российский реестр позволил бы Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов. Сейчас, согласно Росавиации, 725 самолетов российских авиакомпаний зарегистрированы на Бермудских островах, по 35 — в Ирландии и России, еще два — на острове Аруба. Первой переводить самолеты в российский реестр должна была начать компания Azur Air, но после перерегистрации одного Boeing 767 перевозчик отказался от этих планов, объяснив это недовольством лизинговых компаний. Перевод в российский реестр потенциально снижает для лизинговых компаний ликвидность и стоимость лайнера, дальнейший вывод из реестра при продаже сопряжен с дополнительными затратами и осложняет ремаркетинг, пояснил гендиректор исследовательской компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
Как сообщала газета «Ведомости», из-за отсутствия российских дополнительных сертификатов Росавиация стала запрещать полеты самолетов отдельных перевозчиков — источники издания говорили о проблемах у четырех лайнеров авиакомпании Nordwind и одного Azur Air, «в зоне риска» были три Boeing 777 перевозчика Royal Flight. Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявили, что такие меры приведут к росту затрат перевозчиков и простою самолетов. В итоге Минтранс в конце сентября отменил требования Росавиации.
В случае разрыва соглашения с Бермудами на российские авиакомпании будет оказываться давление, чтобы те более тщательно соблюдали требования, сказал РБК совладелец авиакомпании iFly Александр Буртин. Он отметил, что авиакомпаниям при переводе в российский реестр придется привести все лайнеры к требованиям российских авиационных властей. «Это не коснется только тех перевозчиков, у кого новый флот, остальные потратят на это миллионы долларов», — утверждает Буртин.
«Сейчас количество воздушных судов, не переведенных в российский реестр, таково, что скорое расторжение договора с Бермудами было бы равносильно уничтожению гражданской авиации», — предупреждает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, Бермуды наиболее комфортны для владельцев самолетов, поскольку тамошние авиационные правила гармонизированы с европейскими и вся правовая система понятна для собственников и авиаперевозчиков. К тому же у России нет достаточного числа специалистов по поддержанию летной годности самолетов. Но ситуация вскоре должна измениться. Как рассказывал ранее источник РБК в одной из российских авиакомпаний, проблема сертификации и техобслуживания заключается в том, что стандарты России в отличие от Бермудов не признаны мировым сообществом, поэтому такие самолеты лизинговые компании не хотят выкупать обратно: потом их не перепродать, например, европейским перевозчикам. «Стимулом для перерегистрации самолетов может стать обнуление НДС со следующего года. Нулевая ставка будет распространяться на ввоз иностранных лайнеров, переведенных в российский реестр», — отмечает Пантелеев.
РБК направил запросы в пресс-службы авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Победа», Azur Air и Nordwind.