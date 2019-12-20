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Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Глава МИДа Сергей Лавров предложил расторгнуть договор с Бермудами, где зарегистрированы практически все иностранные самолеты российских перевозчиков. Перерегистрация самолетов в России может дорого обойтись авиакомпаниям
Сергей Лавров (Фото: Leo Correa / AP)

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года. Это следует из письма министра, направленного 14 декабря депутату Госдумы Михаилу Шеремету (копия письма — ответа на соответствующий депутатский запрос есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили сам депутат и источник РБК в Росавиации).

В департаменте информации и печати МИДа на запрос РБК ответили, что решение об инициировании расторжения договора относится к Росавиации и Минтрансу, РБК направил запрос в их пресс-службы.

Почему МИД настаивает на расторжении договора с Бермудами

«Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора», — пишет министр. Цель расторжения соглашения — последующий перевод самолетов из иностранных реестров в российский, отмечает он.

Российские власти уже давно обсуждают идею перерегистрировать иностранный флот отечественных авиакомпаний. С 2015 года Росавиация получила право на сертификацию самолетов и с февраля 2019 года стала требовать от авиакомпаний пройти повторную сертификацию уже в России, несмотря на регистрацию судов за рубежом. В мае 2019 года стало известно, что Генпрокуратура, проводившая весной проверки в Росавиации, выявила массу нарушений из-за отсутствия дополнительных сертификатов у машин российских авиакомпаний. Тогда прокуроры совместно с ФСБ выяснили, что около 400 самолетов российских авиакомпаний (это более половины парка всех перевозчиков) не проходили через дополнительные «необходимые исследования и сертификационные работы» в России.

Сейчас помимо межправительственного договора 1999 года между Россией и Бермудами действует приложение 83-bis к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Оба документа имеют приоритет над российским законодательством. На изменения в самолете иностранного производства (так называемая перекомпоновка; например, когда перевозчик увеличивает в салоне число кресел), согласно Чикагской конвенции, страна регистрации выдает сертификат. Но ранее МИД заявил, что соглашение с Бермудами не считается международным, поскольку это заморская территория Великобритании и она не правомочна сама заключать международные договоры. А значит, соглашение с Бермудами не имеет приоритета над национальным законодательством. Однако в письме от 14 декабря Лавров подчеркивает, что соглашение с Бермудами все же подпадает под определение международного договора.

Как перерегистрация самолетов отразится на российских авиакомпаниях

Перевод самолетов в российский реестр позволил бы Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов. Сейчас, согласно Росавиации, 725 самолетов российских авиакомпаний зарегистрированы на Бермудских островах, по 35 — в Ирландии и России, еще два — на острове Аруба. Первой переводить самолеты в российский реестр должна была начать компания Azur Air, но после перерегистрации одного Boeing 767 перевозчик отказался от этих планов, объяснив это недовольством лизинговых компаний. Перевод в российский реестр потенциально снижает для лизинговых компаний ликвидность и стоимость лайнера, дальнейший вывод из реестра при продаже сопряжен с дополнительными затратами и осложняет ремаркетинг, пояснил гендиректор исследовательской компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Как сообщала газета «Ведомости», из-за отсутствия российских дополнительных сертификатов Росавиация стала запрещать полеты самолетов отдельных перевозчиков — источники издания говорили о проблемах у четырех лайнеров авиакомпании Nordwind и одного Azur Air, «в зоне риска» были три Boeing 777 перевозчика Royal Flight. Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявили, что такие меры приведут к росту затрат перевозчиков и простою самолетов. В итоге Минтранс в конце сентября отменил требования Росавиации.

В случае разрыва соглашения с Бермудами на российские авиакомпании будет оказываться давление, чтобы те более тщательно соблюдали требования, сказал РБК совладелец авиакомпании iFly Александр Буртин. Он отметил, что авиакомпаниям при переводе в российский реестр придется привести все лайнеры к требованиям российских авиационных властей. «Это не коснется только тех перевозчиков, у кого новый флот, остальные потратят на это миллионы долларов», — утверждает Буртин.

«Сейчас количество воздушных судов, не переведенных в российский реестр, таково, что скорое расторжение договора с Бермудами было бы равносильно уничтожению гражданской авиации», — предупреждает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, Бермуды наиболее комфортны для владельцев самолетов, поскольку тамошние авиационные правила гармонизированы с европейскими и вся правовая система понятна для собственников и авиаперевозчиков. К тому же у России нет достаточного числа специалистов по поддержанию летной годности самолетов. Но ситуация вскоре должна измениться. Как рассказывал ранее источник РБК в одной из российских авиакомпаний, проблема сертификации и техобслуживания заключается в том, что стандарты России в отличие от Бермудов не признаны мировым сообществом, поэтому такие самолеты лизинговые компании не хотят выкупать обратно: потом их не перепродать, например, европейским перевозчикам. «Стимулом для перерегистрации самолетов может стать обнуление НДС со следующего года. Нулевая ставка будет распространяться на ввоз иностранных лайнеров, переведенных в российский реестр», — отмечает Пантелеев.

РБК направил запросы в пресс-службы авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Победа», Azur Air и Nordwind.

Авторы: Мария Кокорева, Дмитрий Серков
Теги: Минтранс
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