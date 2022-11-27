В премиальных отелях горнолыжных курортов раскупили номера на Новый год

Загрузка отелей на горных курортах Северного Кавказа на Новый год будет высокой. Осенью туристы не спешили с бронированием отдыха — это не позволило отелям сильно поднять цены. Сейчас спрос вырос на Архыз, Эльбрус и Красную Поляну

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

К концу ноября номера на новогодние каникулы в отелях горнолыжных курортов Северного Кавказа оказались практически полностью выкуплены, сообщили РБК в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ» (управляет горными курортами Архыз, Эльбрус и Ведучи). Новогодняя загрузка отелей на северокавказских курортах «стремится к 100%», в части отелей она составляет 80%, рассказали в корпорации.

Так, например, на самом популярном курорте — Архызе, в четырехзвездочном отеле «Вертикаль» «новогодние каникулы уже распроданы — январь и февраль были забронированы еще с лета», сейчас места есть только на март. Аналогичная ситуация с местами на Новый год у расположенного на том же курорте отеля Flora (четыре звезды): на сезон единичные номера там есть, но выбор небольшой. Новогодняя ночь и ближайшие к ней даты выкуплены и в зеркальных экодомах Baus рядом с поселком Архыз, у пятизвездочного отеля отель Arkhyz Royal на праздники заполнено около 88%.

Свободные места на Новый год «еще можно попытаться найти» в отелях вдали от канатных дорог или в гостевых домах в поселках недалеко от курортов — в частности, в недавно открывшихся местах размещения, которые еще не успели собрать клиентскую базу, обнадеживает представитель «Кавказ.РФ».

В конце ноября 2021 года ситуация с загрузкой отелей на горных курортах Северного Кавказа была похожая: места на новогодние праздники также были практически раскуплены. Но, в отличие от прошлого года, в этом сезоне там появилось больше номеров для туристов: только в Архызе с начала этого года было открыто почти 600 новых мест размещения — «многие из них уже заполнены на каникулы и зимние месяцы». В Приэльбрусье загрузка по сезону прогнозируется на 15% выше по сравнению с прошлым годом. «Спрос растет с каждым годом», — констатируют в «Кавказ.РФ».

Есть ли места на других популярных курортах

В пятерке наиболее популярных в этом сезоне горнолыжных курортов, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, — Красная Поляна, Архыз, Домбай, Терскол (Приэльбрусье) и Шерегеш. Мест на новогодние праздники в горных отелях Северного Кавказа действительно осталось мало, подтверждает представитель сервиса: в Архызе места доступны на 15–20%, в Домбае — на 15–18%, а в Терсколе (Приэльбрусье) доступно около 10–15% номеров из-за небольшого номерного фонда.

В Шерегеше доступность номеров на новогодние праздники составляет около 10–15% в зависимости от дат, приводит данные Ostrovok.ru. Загрузка на этом курорте растет быстро из-за небольшого фонда, который представлен в основном гостевыми домами и небольшими отелями, предупреждает представитель сервиса.

Туроператор «Алеан» также фиксирует на горнолыжных направлениях рост бронирований отелей «высокого» ценового сегмента на уровне 80–90%, говорит коммерческий директор турфирмы Оксана Булах. Места в дорогих отелях на горнолыжных курортах раскупаются за месяц до Нового года, добавили в «Алеане». В Приэльбрусье и на Домбае места в отелях «высокого» ценового сегмента на новогодние праздники уже раскуплены, уточняет туроператор.

Что происходит на горнолыжных курортах Сочи

Похожая картина наблюдается и в отелях горнолыжных курортов Краснодарского края. Загрузка отелей Красной Поляны на предстоящие новогодние праздники уже превысила 65%, а по премиальным отелям — таким, как Rixos и Marriott, достигла 90%, сообщили РБК в пресс-службе курорта. На курорте Красная Поляна в пятизвездочных отелях загрузка практически полная, в гостиницах класса четыре звезды еще остались места, отмечают в «Алеане».

В предстоящем зимнем сезоне в Краснодарском крае в горном кластере Сочи принимать туристов будут 149 средств размещения на 25 тыс. мест, рассказал представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. По состоянию на конец декабря номерной фонд Красной Поляны на декабрь—январь забронирован почти на 60%. Места для размещения пока есть, но в период рождественских каникул отели горного кластера Сочи (горно-климатические курорты «Роза Хутор», Красная Поляна и «Газпром») обычно заполнены на 90–100%, в этом году будет не меньше, прогнозируют в министерстве. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что в Сочи места в премиальных отелях Radisson, Mercure и Rosa Springs на новогодние праздники уже распроданы.

У «Розы Хутор» бронирования отстают от уровня прошлого года, признается директор департамента гостиничной недвижимости горного курорта Сергей Киселев: на январь—февраль отели забронированы на 40%, что на 4 пункта ниже прошлого года. При этом в конце 2021 года в Краснодарском крае были введены ковидные ограничения: с 30 декабря заселиться в отель можно было только по QR-коду о вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни, те же ограничения еще раньше — с конца ноября, власти региона ввели для посещения торговых центров и общепита, предприятий бытовых услуг и магазинов (кроме тех, что продавали товары первой необходимости (ограничения сняли 4 марта 2022 года). Текущее отставание темпов от уровня 2021 года Киселев объясняет паузой по бронированиям, которая наблюдалась в конце сентября — октябре, но сейчас темпы роста, по его словам, вернулись к прошлогоднему уровню. В предстоящем новогоднем сезоне ожидается загрузка не ниже прошлого года, добавил он. Места в отелях на новогодние каникулы еще есть, забронировать номер на период праздников можно до конца декабря, указывает Киселев.

Сколько стоит новогодняя ночь в горах Средняя стоимость ночи на Новый год в отелях Красной Поляны, по данным сервиса Ostrovok.ru, составляет 12 тыс. руб., что на 11% больше год к году. Новогодняя ночь в Архызе обойдется в 9 тыс. руб., что на 30% больше год к году, в поселке Терскол возле Эльбруса — 6 тыс. руб. (рост на 20%), в Шерегеше — 8,5 тыс. руб. (рост на 12%). А вот новогодняя ночь на Домбае подешевела по сравнению с прошлым годом на 24% — в среднем она составляет 7 тыс. руб.

Как изменились цены на горнолыжных курортах

Бронирования новогоднего отдыха в этом году начались позже, так как люди боялись покупать туры заранее. «Даже в начале ноября у нас не было полной картины продаж новогодних праздников, в том числе по России», — сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На фоне не слишком большой активности туристов резкого скачка цен на Новый год в два-три раза не произошло — цены выросли в пределах 20%, на некоторых объектах до 30%, сказала Ломидзе и добавила, что сейчас продажи активизировались, а «премиальный класс» продается в первую очередь.

Цены на отдых в Архызе, Домбае и Приэльбрусье в этом году существенно не изменились, подтверждает Булах из «Алеана»: ряд объектов размещения не повышали стоимость проживания, некоторые подняли цены на 10–15%, что соответствует стандартному ежегодному росту. Впрочем, в отелях в горах Сочи цены выросли заметнее — на 20–30%. По данным туроператора «Интурист», цены на популярных горнолыжных курортах выросли на 15–20%, но «так как сезон еще не начался, цены динамические и будут расти вместе со спросом».

Отели «Красной Поляны» стараются держать цены на уровне прошлого года, говорит директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова. «Роза Хутор» также установила стартовые цены на уровне прошлого года, говорит Киселев. По состоянию на конец ноября в Кабардино-Балкарии (горнолыжные курорты Эльбрус и Чегет) больше половины всех средств коллективного размещения не меняли стоимость услуг — стандартный двухместный номер в сутки стоит 4,5 тыс. руб., не изменилась также и стоимость ски-пассов на склонах Эльбруса (чуть больше 2 тыс. руб. за один день катания), уточнили РБК в министерстве курортов и туризма республики.

По данным туроператора «Русский экспресс», на горнолыжные курорты Сочи «Роза Хутор» и «Красная Поляна» новогодний тур (без перелета) на пять ночей с проживанием в отелях Mercure стоит от 69 до 77 тыс. руб. с человека. На Домбае новогодний тур на пять дней с заездом 30 ноября и размещением в гостинице «Снежинка» обойдется от 22 тыс. руб. с человека (без перелета), в Приэльбрусье аналогичный тур с размещением в четырехзвездочном отеле «Озон Чегет» стоит от 24,6 тыс. руб.

Сейчас ежедневно около 50% всех бронирований у туроператора «Русский экспресс» приходится на отели в горах, рассказала представитель туроператора Анна Филатовская. Хорошим спросом пользуются отели Домбая, объем ранних продаж на зимний сезон выше прошлого года на 15–20%, уточнили в пресс-службе. Туроператор «Интурист» говорит даже о 40-процентном увеличении роста спроса на горнолыжные курорты по сравнению с прошлым годом. Динамика продаж на горнолыжные курорты выросла из-за «низкой базы» прошлого года на фоне ковидных ограничений, напоминает Ромашкин из «Дельфина».