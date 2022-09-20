Крым не вошел в число самых популярных направлений по бронированию отдыха на Новый год

Крым не вошел в число популярных локаций на Новый год по ранним броням

Предварительно на Новый год россияне намерены отдыхать в Москве, Петербурге и Краснодарском крае — отели на праздники там уже начинают бронировать. Популярность Крыма из-за закрытия аэропорта по-прежнему снижается

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Крым, который в прошлом году входил в топ-10 наиболее популярных направлений для поездок на новогодние праздники, в этом году пока не попал в десятку востребованных направлений по раннему бронированию, рассказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. О снижении популярности Крыма на Новый год свидетельствуют и данные опрошенных РБК сервисов бронирования жилья и планирования путешествий.

В прошлом году Крым входил в топ-5 наиболее популярных направлений на Новый год, в этом году он пока лишь на девятом месте по спросу, рассказали в пресс-службе платформы для гостиничного бизнеса TravelLine (охватывает данные об онлайн-бронированиях около 8 тыс. отелей). У сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru города Крыма на текущий момент не входят даже в десятку лидирующих направлений по числу бронирований на зимние каникулы, уточняет его представитель. В прошлом году Ялта и Феодосия у Ostrovok.ru были наряду с Петербургом, Москвой и Сочи в пятерке городов, где чаще всего бронировали отели на период новогодних праздников (с датами заезда с 24 декабря 2021 года по 16 января 2022 года).

Какие ограничения действуют в Крыму С 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине, Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, в том числе в аэропорт Симферополя. С тех пор ограничения продлевались уже 32 раза и действуют как минимум до 22 сентября. Закрытие аэропорта Симферополя усложнило логистику, и, несмотря на снижение цен в отелях, туристы уже летом начали переключаться на более доступные курорты. Так, в июне 2022 года количество постояльцев в отелях снизилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя загрузка объектов размещения в Крыму составляла лишь 50%, сообщали в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Из-за закрытого аэропорта в Симферополе и продолжающейся спецоперации на Украине Крым не вошел в этом году в топ-10 направлений с наиболее высоким спросом по раннему бронированию на Новый год, рассказал представитель сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru. По данным сервиса, Ялта занимает лишь 12-е место в рейтинге новогодних городов. Не вошел Крым в число лидеров по ранним бронированиям на Новый год и у сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру». В прошлом году Севастополь был на шестом месте, рассказывает владелец и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

В прошлом году в пятерке самых популярных городов для отдыха на новогодние праздники у сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которым пользуются самостоятельные путешественники, была Ялта — на ее долю приходилось 5% бронирований жилья. В этом году городов Крыма пока нет в этом списке.

Как россияне планируют путешествия Большинство российских туристов предпочитают организовывать свое путешествие самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров, отмечает Майя Ломидзе. По данным проведенного в мае этого года опроса ВЦИОМа (в нем участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет не менее чем из 80 российских регионов), за организацией отдыха этим летом к турфирмам собирались обращаться лишь 5% опрошенных, 94% этого делать не планировали и еще 1% затруднялись ответить.

Прогнозы на предстоящие новогодние праздники делать пока рано, отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Но и он видит снижение спроса на крымские курорты: в прошлом году Крым был на восьмом месте с долей 2,8% от всех бронирований, а в этом году он может оказаться на десятом месте из-за логистических трудностей. У туроператора «Интурист», впрочем, другая картина, и пятерка популярных направлений внутреннего туризма с заездами на Новый год у турфирмы выглядит сейчас следующим образом: это Сочи, далее туры в Москву, в Крым, курорты Краснодарского края и Петербург.

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Что говорят власти Крыма

Спрос на Крым остается «стабильно высоким», но динамика бронирований «по объективным причинам временного ограничения авиасообщения» по сравнению с прошлым годом не такая активная, признали РБК в региональном министерстве курортов и туризма. При этом цены на размещение и отдых не только не выросли, но даже снизились в пределах 25–30%, а крупные отели предлагают специальные акции, подчеркивает представитель минкурортов Крыма.

Глубина бронирования уже достигает новогодних каникул, но свободные места пока есть, отмечают в пресс-службе министерства: на данный момент у отелей в среднем забронировано 35% мест. Впрочем, бронирования идут неравномерно, и некоторые ведущие санатории и крупные курортные комплексы забронированы уже на 86–90%. Ситуация может измениться ближе к новогодним праздникам, отмечает собеседник РБК: особенность этого года в Крыму — «короткое плечо бронирования», когда гости принимают решение о поездке в течение одной-двух недель, основываясь на ситуации в стране.

Куда поедут отдыхать на Новый год

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2022 году в топ-5 популярных направлений, где бронируют отели на предстоящие новогодние праздники, входит Москва: доля столицы среди всех бронирований по России составила 25,4%, а по сравнению с прошлым годом ее популярность выросла в 2,7 раза. На втором месте Сочи, спрос на который снизился относительно прошлого года на 52%, далее Петербург (рост в 2,6 раза). Замыкают пятерку самых популярных направлений у OneTwoTrip Казань и Калининград: первый город стал популярнее по сравнению с прошлым годом в 4,3 раза, а популярность второго снизилась на 22%.

По данным сервиса TravelLine, в этом году в пятерке популярных направлений отдыха Краснодарский край, Москва, Петербург, Ставропольский край и Московская область. В текущем году впервые в топ-10 вошла также Мурманская область.

На Новый год особенно активно бронируется горный кластер Краснодарского края, напоминает Ломидзе. В целом все горнолыжные курорты отдыхающие стараются забронировать пораньше, причем билеты старались забронировать раньше, чем отели, — еще в августе, так как «опасались дефицита билетов и повышения цен», добавляет Ломидзе.

У туроператоров традиционно большим спросом на новогодние праздники пользуются горнолыжные курорты Краснодарского края, отмечает Ромашкин. По его данным, в 2021 году лидером был Краснодарский край, на курорты которого приходилось 30% от всех новогодних продаж, а на Крым — только 2,8%. По предварительному прогнозу Ромашкина, на новогодние праздники около 40% от всех путевок будет продано в Краснодарский край.

У «Розы Хутор» первые бронирования на Новый год начались в июне, говорит директор департамента гостиничной недвижимости горного курорта Сергей Киселев. У отелей, по словам Киселева, сформирована база постоянных гостей, которые традиционно проводят новогодние праздники в «Розе Хутор», — они следят за открытием продаж и быстро реагируют. Пока динамика бронирований на уровне прошлого года, и номеров в продаже достаточно — «как правило, забронировать проживание на период праздников можно вплоть до конца декабря», указывает Киселев.

В Красной Поляне туристы начали бронировать горнолыжный сезон после запуска раннего бронирования сезонных ски-пасов: сейчас на период новогодних праздников заполнено уже 35% номерного фонда, на январь загружено 20% номеров, а на февраль — 15%, рассказали в пресс-службе курорта.

В пресс-службе администрации города-курорта Сочи РБК сообщили, что динамика бронирования на новогодние праздники держится на уровне прошлого года. Наибольшую активность в бронировании зимнего отдыха власти Сочи ожидают в октябре. Сейчас на период праздников в среднем по городу забронировано около 25% номерного фонда, а в горном кластере — около 35%. Стоимость проживания в отелях и санаториях Сочи, по данным местной администрации, выросла в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.